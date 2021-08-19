Циклон Luciano несе в Україну похолодання з грозовими дощами

Так, вище +30 градусів у четвер очікується в Харківській, Донецькій і Луганській областях, а ось у Дніпропетровській, Запорізькій Полтавській і Херсонській областях, а також у Криму температура повітря теж буде досить висока - від +27 до +29 градусів. При цьому в зазначених регіонах пройдуть грозові дощі, очікується посилення вітру.

Метеорологи попереджають, що місцями ймовірні шквали та навіть град.

Також дощитиме в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Опади не прогнозуються в західних, північних і деяких центральних регіонах. Але там посвіжішає - температура повітря буде близько +22... +24 градусів у денний час.

Як зазначили синоптики, через циклон в Україні різке похолодання вже відчули жителі західних, північних та Вінницької областей і протягом наступних двох діб більш прохолодне повітря пошириться всією територією країни.

Такий розвиток погодної ситуації підтверджують карти синоптиків. Так, до кінця тижня спека в східних областях спаде, і в цілому термометри коливатимуться між показниками +21... +27 градусів скрізь.

У п'ятницю, 20 серпня, грозові дощі пройдуть на всьому Лівобережжі. У суботу, 21 серпня, опадами накриє також і західні області. У неділю, 22 серпня, дощі залишаться тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Карта погоди в Україні на 20 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні на 21 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні на 22 серпня (фото: meteo.gov.ua)