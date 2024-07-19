От "Ван Хельсинга" до "Сумерек" и "Морбиуса". 7 крутых фильмов о вампирах с актерами-красавчиками

Истории о вампирах всегда были интересной основой для фильмов. И если главные роли играют невероятные актеры, такие как Джаред Лето, Хью Джекман, Том Круз и другие голливудские красавчики, то смотреть киноленты еще интереснее.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 крутых фильмов о вампирах, которые точно стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

"Ван Хелсинг"

Готический боевик с вампирами, оборотнями и охотником с арбалетом, которого сыграл Хью Джекман, вышел примерно 20 лет назад. Однако фильм будто бы опередил время, ведь уже тогда авторам "Ван Хелсинга" удалось создать по-настоящему зрелищную и интересную киноленту, которая стала легендарной.

"Другой мир"

Серия фильмов с Кейт Бекинсейл, а также с Тео Джеймсом и Майклом Шином, расскажет о сговоре вампиров с оборотнями. Сюжет не заставит вас скучать, а жуткие сцены битв понравятся не только фанам историй о несуществующих монстрах, а еще и любителям спецэффектов.

"Морбиус"

Относительно "свежий" фильм с невероятным Джаредом Лето расскажет о вампире-супергерое, который становится им случайно. Также в нем снялся Метт Смит, известный по сериалу "Доктор Кто".

"Интервью с вампиром"

Легедарная кинолента с Томом Крузом считается одной из самых культовых вампирских историй. В фильме вы также сможете увидеть Антонио Бандераса и Брэда Питта.

"Вампиры: День мертвых"

Фильм ужасов с Джоном Бон Джови получил разные отзывы критиков, однако фанам вампирских кинолент точно стоит хотя бы один раз его посмотреть. Противостояние, битвы и, конечно же, жуткие монстры - любители пощекотать себе нервы оценят эту ленту.

"Блэйд"

Супергеройский фильм об убийце вампиров, которого сыграл Уэсли Снайпс, вышел еще в 1998 году. Однако даже если вы посмотрите его сейчас, то будете приятно удивлены. Сюжет действительно динамичный, ну а вампиры - очень жуткие.

"Сумерки"

Трудно не согласиться с тем, что "Сумеречная Сага" разделила многих фанатов фильмов о вампирах на два лагеря. Первые неистово критикуют фильм, вторые же от него в восторге. И только вам решать, в каком лагере окажетесь вы.