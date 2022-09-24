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Эти три знака Зодиака переживут разрыв в течение месяца: кому не повезет

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 06:30
Эти три знака Зодиака переживут разрыв в течение месяца: кому не повезет Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на месяц расскажет о трех знаках Зодиака, которые переживут болезненный разрыв в период Солнца в Весах (с 23 сентября по 23 октября).

Об этом пишет SantePlus.

Скорпион

Скорпионы, скорее всего, переживут разрыв в течение "сезона Весов". Они будут искать новый баланс, который они больше не найдут в своей паре, и некоторые из них захотят сменить партнера.

Им будет сложно установить долгосрочные отношения, поскольку они не могут полностью довериться. Некоторые уроженцы знака Зодиака могут пережить довольно грустный и пасмурный период после разлуки, но это позволит им наконец-то понять, чего они ищут в партнере.

Рак

Раки подходят к концу своих отношений и знают, что спасти их уже не получится. В "сезон Весов" некоторые представители этого знака Воды наконец-то смогут открыть глаза и двигаться вперед в своей жизни.

Пора подумать и сказать друг другу правду. Они смогут выразить то, что действительно чувствуют, но не смогут вернуться назад. Пара распадется, не дав себе второго шанса.

Стрелец

Этот период внесет ясность в жизнь Стрельцов. Они будут видеть, чего они действительно хотят в своей паре, и особенно то, что их больше не устраивает. Они могли пережить разлуку и переехать в другой город, чтобы изучить новые горизонты.

Они отправятся в путешествие самопознания, которое будет очень полезно для их будущих романтических отношений.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака ждут большие изменения совсем скоро.

Также читайте полный прогноз для каждого знака Зодиака на неделю.

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