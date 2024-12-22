ua en ru
Вс, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Понедельник готовит особые перемены для трех знаков Зодиака. Кто в списке везунчиков

Воскресенье 22 декабря 2024 21:37
UA EN RU
Понедельник готовит особые перемены для трех знаков Зодиака. Кто в списке везунчиков Таро-гороскоп на понедельник (иллюстрация: Pexels)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник представителям трех знаков Зодиака очень повезет, они получат шанс начать новую жизнь. Таро-гороскоп на 23 ноября сулит им особые подарки.

Какие знаки Зодиака поймают птицу счастья за хвост, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Близнецы

Начинайте мечтать и доверьтесь Вселенной, в понедельник встречайте невероятные события. Вас ждут перемены, о которых вы ранее даже и не думали. Заряжайтесь позитивом, его будет очень много.

Карты Таро сулят вам редкую возможность. Важно лишь помнить о том, что люди, которые вас окружают, тоже заслуживают счастья и радости. А потому поделитесь им с близкими, не скупитесь на добрые слова и поступки.

Скорпион

Гороскоп на понедельник по картам Таро советует вам не отказываться от приключений. Если вам предложат что-то необычное или даже авантюрное - трижды подумайте. Возможно, вам пора начинать новую жизнь, а потому стоит решиться.

Не бойтесь ошибиться. Судя по всему, все цели, которые вам было нужно достичь, но они так и не реализовались, потеряли свою актуальность. А потому пора планировать что-то новое, начните все с чистого листа.

Рак

Карты Таро сулят вам необычный и очень важный день. 23 декабря вы сможете избавиться от проблем и начать новую жизнь. Вы не просто так попали в список главных везунчиков, обязательно воспользуйтесь своим шансом на счастье.

Звезды помогут вам нырнуть в водоворот перемен с головой. Не поддавайтесь своим страхам, пора задуматься о действительно важных вещах. Позвольте себе вздохнуть полной грудью.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что нужно делать на Новый год, чтобы разбогатеть и обрести счастье.

Помимо этого, астролог назвала худшие подарки на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Гороскоп Таро Астрология
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год