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У этих знаков Зодиака начинается "белая" полоса. Карты Таро сулят им прекрасные новости

Вторник 10 сентября 2024 06:24
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У этих знаков Зодиака начинается "белая" полоса. Карты Таро сулят им прекрасные новости Каким знакам Зодиака повезет уже очень скоро (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ближайшие дни удача улыбнется представителям четырех знаков Зодиака. В их жизни начинается "белая" полоса, а это значит, что все неудачи останутся в прошлом.

Каким знакам Зодиака сулит успех Таро-гороскоп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбы

Звезды готовят для вас грандиозные перемены. Уже очень скоро ваша жизнь наполнится чудесами и большой радостью. Ждите хороших новостей и не думайте о плохом.

Овен

Карты Таро сулят вам фантастические перемены. Вы сможете поставить жирную точку в определенном периоде своей жизни, который принес вам немало проблем. Неудачи вам больше не грозят, просто доверьтесь судьбе, она вас щедро наградит.

Скорпион

Если в последнее время что-то вас сильно тревожило, то уже очень скоро вы поймете, что напрасно переживали. Смахните с себя пыль уныния и страхов, начинайте жить так, как хочется именно вам. Вы сможете сорвать с неба все звезды.

Телец

Чудеса могут заставить вас плакать, но только от счастья. Прекрасные новости, которых вы так долго ждали, уже вот-вот ворвутся в вашу жизнь. Не бойтесь перемен, все наладится.

Напомним, уже появился Таро-гороскоп на 10 сентября.

Кроме этого, ранее вышел лунный календарь стрижек на месяц.

Во время написания материала были использованы источники: Metro, Your Tango.

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