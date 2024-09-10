У цих знаків Зодіаку починається "біла" смуга. Карти Таро обіцяють їм чудові новини

Риби

Зірки готують для вас грандіозні зміни. Вже дуже скоро ваше життя наповниться дивами та великою радістю. Чекайте на хороші новини та не думайте про погане.

Овен

Карти Таро обіцяють вам фантастичні зміни. Ви зможете поставити жирну крапку у певному періоді свого життя, який приніс вам чимало проблем. Невдачі вам більше не загрожують, просто довіртеся долі, вона вас щедро нагородить.

Скорпіон

Якщо останнім часом щось вас дуже турбувало, то вже дуже скоро ви зрозумієте, що дарма хвилювалися. Змахніть з себе пил негативу та страхів, починайте жити так, як хочеться саме вам. Ви зможете зірвати з неба усі зірки.

Телець

Дива можуть змусити вас плакати, але від щастя. Чудові новини, на які ви так довго чекали, вже ось-ось увірвуться у ваше життя. Не бійтеся змін, все налагодиться.