Эти привычные вещи имеют скрытые функции, о которых мало кто знает

Вещи, которые мы ежедневно используем в быту, кажутся такими обычными, что мы редко замечаем некоторые их особенности. Некоторые из этих предметов имеют больше функций, чем мы привыкли считать.

Петля на спине рубашки

В современном мире эти петельки лишь элемент декора. Однако иногда ее используют и для того, чтобы вещь не смялась, особенно во время занятий в спортзале. Рубашку нужно просто повесить на крючок.

Зачем петля на спине рубашки (5minutecrafts)

Стрелка возле знака бензоколонки

Он указывает, в каком направлении расположена крышка бензобака вашего автомобиля. Если стрелка указывает влево, крышка бензобака находится с левой стороны вашего автомобиля и наоборот.

Как узнать с какой стороны расположен бак в авто (5minutecrafts)

Маленькая петелька позади обуви

Такие петли помогают легко обувать обувь. Все, что вам нужно сделать это потянуть за петлю, а затем продвинуть ногу в обувь.

Также ее можно использовать для подвешивания обуви после стирки, чтобы она не деформировалась.

Зачем нужны петли позади кроссовок (5minutecrafts)

Маленькая дыра в окне самолета

Само окно состоит из двух слоев. Первый - наружный, сделанный из прочного прозрачного пластика, который должен выдерживать давление. Задача внутреннего - шумоизоляция.

В результате разности давления и температур существует огромная вероятность повреждения стекла и именно эта маленькая дырочка, которая, естественно, не сквозная, а ведет в пространство между слоями и уравновешивает эти показатели. Кроме этого, она не дает стеклу попотеть, чтобы ты всегда мог наслаждаться открывающимся видом.

Зачем нужно маленькое отверстие в иллюминаторе самолета (5minutecrafts)

Щетки по краям эскалатора

Если человек обувью коснется борта экскаватора, то нога может затормозить, что приведет к травме. А щетка не позволяет ноге оказаться в опасной зоне. Если пассажир даже и заденет ее ногой, то ничего страшного не произойдет. Максимум - почистит ботинки.

Зачем нужны щетки по краям экскаватора (5minutecrafts)