Ці речі не варто купувати в мас-маркетах і по величезним знижкам: марна трата грошей

Люди часто схильні до спонтанних покупок і на них магічним чином діють слова про знижки. Однак не варто вірити розпродажам, оскільки найчастіше це маркетинговий хід.

Що категорично не варто купувати в мас-маркетах і на розпродажах, розповіли в W2W.

Одяг з чистої синтетики

Синтетика стала в останні роки дуже популярним матеріалом. Однак синтетичні тканини є якісні та не дуже якісні.

Одяг з неякісної синтетики буквально за кілька днів використання втрачає свій зовнішній вигляд, з'являються чіткі сліди носіння, катишки, розтяжки.

У магазинах мас-маркету такого одягу багато, бо вона недорога і доступна. Тому, купуючи одяг з дешевого матеріалу, ви марно витрачаєте свої гроші. Ця річ не буде вам служити довго.

Звертайте увагу на етикетку. Купувати можна тільки ті вироби, де синтетики – не більше 30%. У таких випадках річ буде служити вам набагато довше.

Взуття разом з одягом

Найчастіше вибором покупця стає комплект одягу та взуття – так, як оформлений манекен у вітрині. Створюється враження ретельно підібраного образу.

Однак це виверт маркетологів, яка існує вже давно. Зазвичай таке взуття дуже низької якості, вона служить доповненням до одягу.

Якщо магазин пропонує такі комплекти зі знижкою на взуття, то будьте впевнені - якість там дійсно дуже низька.

І в більшості випадків, ви ще й переплатите за такий комплект дорожче, ніж він коштує насправді.

Дешеві речі з бавовни

Раніше вважалося, що бавовна – універсальний матеріал. Він набагато м'якше і приємніше будь-якої синтетики, добре носиться і довго служить.

Але матеріал цей дуже складний у виготовленні, тому річ з бавовни не може коштувати дешево.

Дешева річ повинна насторожити покупця, тому, що швидше за все вона виготовлена з матеріалу низької якості та ніякого натуральної бавовни там немає.

Тонкий трикотаж

Тонкий трикотаж присутній в магазинах мас-маркету часто. І має значення товщина тканини. Вироби з самого тонкого трикотажу практично одноразові - вони швидко втрачають свій зовнішній вигляд і розтягуються. Вибирайте тільки щільний трикотаж з великим плетінням.

Багато фурнітури

Велика кількість фурнітури, яскраві смужки та замки, об'ємні коміри та великі гудзики – це за кілометр видає дешевий одяг. У недорогих речах ще й використовують фурнітуру поганої якості.

Блискавка через кілька днів почне погано застібатися, з гудзиків злізе фарба. А пухнастий комір після першого дощу перетвориться на мочалку.

Речі, які долежали до кінця розпродажу

Якщо ви потрапили на розпродаж зі знижками в 50% і 70% - то задумайтеся, чому ці речі досі не продані.

Сам розмір знижки зазвичай змушує покупця швидко що-небудь купити.

Але не варто поспішати, потрібно задати собі кілька питань:

1. Чому річ долежала до кінця розпродажу?

2. Чи подобається вам сама річ або ціна на неї?

3. Якщо для вас сенс купувати таку річ за повну вартість?

4. Скільки людей вже відклали цю річ убік?

Це допоможе вам оцінити раціональність вашої покупки.