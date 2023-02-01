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Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знає

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Середа 01 лютого 2023 18:33
Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знає Які повсякденні речі мають приховані функції (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Речі, які ми щодня використовуємо в побуті, здаються такими буденними, що ми рідко помічаємо деякі їх особливості. Деякі з цих предметів мають більше функцій, ніж ми звикли вважати.

Про це повідомляє 5-Minute Crafts.

Петля на спині сорочки

У сучасному світі ці петельки лише елемент декору. Однак іноді її використовують і для того, щоб річ не м’ялася, особливо під час занять у спортзалі. Сорочку потрібно просто повісити на гачок.

Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знаєНавіщо петля на спині сорочки (5minutecrafts)

Стрілка біля значка бензоколонки

Він показує, в якому напрямку розташована кришка бензобака вашого автомобіля. Якщо стрілка вказує вліво, кришка бензобака знаходиться з лівого боку вашого автомобіля, і навпаки.

Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знаєЯк дізнатись з якої сторони розташований бак в авто (5minutecrafts)

Маленька петелька позаду взуття

Такі петлі допомагають легко взувати взуття. Все, що вам потрібно зробити, це потягнути за петлю, а потім просунути ногу у взуття.

Також її можна використовувати для підвішування взуття після прання, щоб воно не деформувалось.

Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знає

Навіщо потрібні петлі позаду кросівок (5minutecrafts)

Маленька дірка у вікні літака

Саме вікно складається з двох шарів. Перший - зовнішній, зроблений з міцного прозорого пластика, який повинен витримувати тиск. Завдання внутрішнього - шумоізоляція.

Внаслідок різниці тиску і температур існує величезна ймовірність пошкодження скла і саме ця маленька дірочка, яка, природно, не наскрізна, а веде в простір між шарами і врівноважує ці показники. Крім цього, вона не дає склу запотіти, щоб ти завжди міг насолоджуватися відкривається виглядом.

Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знаєНавіщо потрібний маленький отвір в ілюмінаторі літака (5minutecrafts)

Щітки по краях ескалатора

Якщо людина взуттям доторкнеться до борта екскаватора, то нога може загальмувати, що призведе до травми. А щітка не дозволяє нозі опинитися у небезпечній зоні. Якщо пасажир навіть і зачепить її ногою, то нічого страшного не станеться. Максимум - почистить черевики.

Ці звичні речі мають приховані функції, про які мало хто знаєНавіщо потрібні щітки по краях екскаватора (5minutecrafts)

Раніше ми повідомляли, які помилки під час прибирання приведуть до поганих наслідків.

Також ми писали, які речі не варто купувати в мас-маркетах і по величезним знижкам.

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