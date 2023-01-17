Эти привычки вредят волосам: эксперт раскрыла главные секреты зимнего ухода

Зимой волосы очень страдают от морозов и холодных ветров. Они становятся тусклыми, слабыми и жесткими. В сегодняшних реалиях частых отключений света ухаживать за ними гораздо сложнее. Однако есть несколько секретов, которые помогут сохранить красоту и здоровье волос зимой.

О главных правилах ухода за волосами и привычках, которые вредят ему, рассказала трихолог Анастасия Мухачева на своей странице Instagram .

Как сохранить красоту и здоровье волос зимой

"Если вы часто ездите в авто и используете подогрев сиденья, то прячьте длину волос под верхней одеждой. Так как в машине обычно очень тепло, волосы лежат на нагревательной поверхности, а тогда вы выходите на улицу, а там мороз. А потом снова возвращаетесь в теплую машину или обогретое помещение. Так вы создаете условия климатических изменений для волос. Причина того, что они встают дыбом - это резкое изменение температуры", - объясняет трихолог.

Также называет вредной привычку наносить тональные основы или пудры так, что они попадают в зону роста волос. Это им вредит.

Советует соблюдать следующие правила ухода за волосами зимой, чтобы они были здоровыми и красивыми.

Носите головной убор

Головной убор очень важен для защиты волосяных фолликулов. Обязательно одевайте его, как только температура становится менее +15 градусов. Прятать волосы нужно по всей длине. Можно его прикрывать широким шарфом или опускать под верхнюю одежду.

Не выходите на улицу с мокрыми волосами

Планируйте мытье головы согласно графикам выключения света. Если вдруг нет возможности высушить - подержите на голове тюрбан/полотенце несколько минут, дайте ему максимально впитать влагу. При возможности - останьтесь дома.

Однако если очень необходимо куда-то идти, обязательно покройте голову. Волосы и кожа головы должны быть полностью спрятаны под шапку, платок или шляпу.

Не забывайте о термозащите

Такие средства создают защитную пленку, закрывают чешуйки волос и дарят ему блеск. Также защищают от электризации.

Регулярно увлажняйте волосы

Важное правило - еженедельно делайте дома маску для увлажнения структуры волос. Используйте для этого натуральные сертифицированные средства, подобранные именно под тип ваших волос.