Эти 5 привычек считаются безвредными, но они катастрофически ускоряют старение

Даже условно безвредные привычки являются причиной раннего появления морщин на лице. Например, человеку необязательно злоупотреблять алкоголем или курить, чтобы ускорить процессы старения.

О том, из-за каких ежедневных привычек человек стареет быстрее, рассказываем в материале ниже.

Малое количество жиров в рационе

Многие думают, что отсутствие лишнего веса автоматически их делает привлекательными. Беда в том, что они начинают себя ограничивать в потребление жиров. А это большое заблуждение, поскольку те необходимы для организма.

Такая диета вредит коже - она быстро покрывается морщинами. А вот здоровое питание наоборот задерживает молодость. Поэтому следует ввести в рацион красную рыбу, орехи, сметану и всевозможные масла. Также важно соблюдать питьевой режим.

Частый сон на боку

Когда человек спит на боку или животе, то сильно зажимает лицо в подушку. Это провоцирует раннее появление морщин на щеках и подбородке. Лучшая поза для сохранения молодости кожи - позиция на спине.

Также на процессы старения влияет недостаточное количество сна или его низкое качество. Поэтому старайтесь наладить свой ночной отдых.

Не используете крем-защиту от солнца

Ультрафиолетовые лучи - главная причина преждевременного старения кожи. Поэтому обязательно наносите на лицо крем-защиту от солнца. Даже в пасмурную погоду облака пропускают 80% попавших в атмосферу ультрафиолетовых лучей.

При этом не следует ежедневно наносить тональный крем для лица. А если уж это делаете, то не забываете смывать косметику на ночь.

Часто прикасаетесь к лицу

Во время поездки в транспорте или просто за рабочим столом не стоит постоянно касаться лица руками. Сколько раз в день мы бы их мыли, там все равно собираются микробы. А если вы грязными руками третье лицо, то переносите бактерии на кожу, и провоцируете сыпь и появление прыщей.

Сюда же относится привычка тереть лицо при умывании или вытирании полотенцем. Нужно слегка прижимать его, чтобы он впитал влагу.

Чрезмерная эмоциональность и стресс

Хронический стресс наносит серьезный вред клеткам, нарушает их восстановление. От этого организм быстрее стареет. Часто стрессовых ситуаций можно избежать, если правильно организовать свой день.

Например, вам не придется паниковать из-за возможного опоздания на работу, если вы выйдете заранее, чтобы точно успеть добраться.

Конечно, на все процессы в жизни мы не можем влиять. Однако старайтесь снизить свой уровень стресса. Также старайтесь не реагировать слишком эмоционально, это провоцирует активную мимику и, соответственно, становится причиной раннего появления морщин.