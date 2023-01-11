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Кому категорически запрещено наращивать волосы, чтобы не навредить здоровью

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Среда 11 января 2023 19:33
Кому категорически запрещено наращивать волосы, чтобы не навредить здоровью Кому нельзя наращивать волосы (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сейчас особенно популярным стало наращивать волосы. Однако часто такая процедура подходит не всем, а в тех, кто ее делает, могут возникать побочные эффекты.

Об этом рассказала трихолог Ульяна Ерстенюк в Instagram.

Кому нельзя наращивать волосы

Наращивание волос позволяет буквально через несколько часов стать обладательницей роскошных длинных локонов.

Врач говорит, что такая процедура подойдет девушкам у которых от природы не густые, медленно растущие волосы.

Наращивать волосы категорически запрещено:

  • людям, которые столкнулись с проблемой выпадения волос;
  • чувствительной и проблемной кожей головы;
  • людям с себорейным дерматитом, псориазом;
  • лицам с АГА;
  • у кого слабые тонкие волосы;
  • в период химиотерапии, приема системных препаратов.

Во время наращивания нужно выбирать натуральные славянские волосы и делать у хорошего опытного мастера, у которого есть сертификаты, дипломы и подробные фото своих работ.

"А если вы не можете самостоятельно понять будет ли дана процедура безопасной для ваших волос, лучше перед тем как заказывать материал - проконсультируйтесь у трихолога. Чтобы потом не бороться с последствиями, потому что восстановление и реабилитация вещь не дешевая", - говорит врач.

Добавим, что коррекция волос производится через 2-3 месяца после наращивания. При этом наращенные пряди, опустившиеся с отрастанием волос, снимаются и снова крепятся поближе к корням. Один и тот же комплект волос можно перенаращивать 4-5 раз.

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