Неделя незабываемых приключений: что ждет все знаки Зодиака с 24 по 30 октября

Гороскоп на последнюю неделю октября расскажет, как важные события и изменения ждут всех нас в эти дни. На жизнь большинства повлияет Солнечное затмение 25 октября, которое откроет коридор затмений. Ближайшие дни могут принести совершенно неожиданные и невероятные встречи.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Затмение произойдет в вашем доме секса и наслаждений. Возможна насыщенная интимная жизнь либо смена партнера, появление любовницы или любовника в течение месяца.

Телец

Солнечное Затмение пройдет у вас в доме партнерства и брака. Поэтому ждите кардинальных изменений в отношениях: какие-то союзы навсегда закончатся, а какие-то получат свое развитие в 2022.

Близнецы

Возможен служебный роман на работе или легкая интрижка. Но в большей части вы будете обеспокоены собственным здоровьем или здоровьем родственников, коллег или своими домашними животными.

Рак

Солнечное Затмение произойдет в доме любовников. Влюбленность, сумасшедшие чувства, глубокие душевные переживания вас ждут уже до конца 2022 года. В любом случае вы одинокими не будете, но это будут яркие и тяжелые эмоции.

Лев

На Солнечное Затмение в Скорпионе вас ждут трансформации в семье. Может случиться такая ситуация, благодаря которой ваши чувства захлестнут с новой силой, чтоб начать все сначала и заново влюбиться. Либо наоборот - разочаруют и отвернут навсегда.

Дева

Затмение в Скорпионе произойдет у вас в доме общения и социальных сетей. Возможность познакомиться с тем, с кем вы желаете. Так же вероятна важная встреча или полезное знакомство, которое изменит вашу жизнь либо ситуацию.

Весы

В Солнечное Затмение у вас возможны ссоры с партнером на почве денежной ситуации либо вы кого-то заподозрите в неискренних чувствах к вам из-за какой-либо выгоды. Ожидайте подарки в течение месяца.

Скорпион

Солнечное Затмение произойдет в вашем знаке, поэтому только от вас и вашей инициативы будут зависеть ваши отношения и новые знакомства. Хотите развод? Будет. Хотите любовника? Тоже будет. Вы король ситуации.

Стрелец

На Солнечное Затмение в Скорпионе все тайное может вскрыться. Будьте аккуратны в своих амурных делах. Вы можете заподозрить свою половинку в обмане либо предательстве. Возможно знакомство далеко от дома.

Козерог

Солнечное затмение пройдет в доме друзей и спонсоров, возможно кто-то из них перейдет в разряд любовников. Активные знакомства в тиндере и социальных сетях. Ждите сюрпризы и неожиданные встречи в течение месяца.

Водолей

Затмение в Скорпионе указывает на изменение вашего статуса в отношениях до конца 2022 года. Кто-то разведется, а кто-то женится. Кто-то станет вдовой, а кто-то бабушкой или родителем.

Рыбы

Солнечное Затмение произойдет у вас в доме недосягаемой, возвышенной любви. Возможно, тот самый идеал мужчины или женщины, о котором вы так долго мечтали, станет вашей реальностью. Вероятны знакомства заграницей и своими учителями по жизни.