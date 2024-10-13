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Эти знаки Зодиака "унюхают" вранье за километр. Кого невозможно обмануть

Какие знаки Зодиака понимают, что им врут (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что представители четырех знаков Зодиака очень легко могут распознать ложь. Их невозможно обмануть, ведь они раскусят все планы и интриги.

Какие знаки Зодиака насквозь видят лжецов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака наделены интуицией. Они легко считывают эмоции людей и понимают, когда их пытаются обмануть. И Скорпионы не будут останавливать тех, кто уже начал говорить неправду. Сначала они дослушают всю историю до конца и поймут, насколько готов зайти тот, кто пытается обвести их вокруг пальца.

Люди, рожденные под таким знаком Зодиака, ненавидят вранье. И если они сумеют поймать лжеца на горячем, то обязательно постараются его наказать. А в гневе Скорпионы очень страшны.

Дева

Девы внимательны к мелочам. Они замечают интриги и понимают, когда их пытаются обвести вокруг пальца. Девы "унюхают" вранье за километр, и это вам не понравится.

Все дело в том, что такие люди не любят выяснять отношения. Девы просто вспомнят все, что вы говорили им в прошлом. И каждое слово станет поводом для сомнений. Если вы попались на лжи, то, скорее всего, с вами просто не захотят общаться. 

Рак

Представители этого знака Зодиака ненавидят ситуации, в которых их пытаются обмануть. Они быстро понимают, кто именно выдумывает неправдивые истории, однако не торопятся выяснять отношения. Раки дождутся, когда вы оступитесь, так они смогут "наказать" вас за вранье.

С ними лучше не шутить, особенно если дела касаются важных сфер их жизни. Раки умеют считать свои деньги, они заботятся о своей репутации и дорожат семьей. А потому все, что может принести этому угрозу, превращает их в разъяренных и мстительных защитников. 

Овен

Овны хорошо понимают язык тела и внимательно следят за тем, как себя ведут их собеседники. И если они начинают подозревать, что их обманывают, они сразу же закрываются в себе и полностью отстраняются. Вернуть доверие представителей этого знака Зодиака очень непросто.

Кроме этого, Овны не любят людей, которые плетут интриги. Они не будут доверять свои секреты и делиться личным, если услышат, как вы критикуете других за их спинами. 

Напомним, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака несовместимы в любви.

Кроме этого, недавно стало известно, что Меркурий накроет волной позитива пять знаков Зодиака.

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