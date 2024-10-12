Названы самые несовместимые знаки Зодиака. Они друг-друга ненавидят

Совместимость знаков Зодиака, как считают эзотерики, способна помочь при выборе второй половинки и друзей. Оказывается, Рыбы плохо уживаются со Стрельцами, а Близнецы редко могут подружиться с Девами.

Рыбы и Стрелец

Этот тандем может быть очень страстным. Однако мечтательные Рыбы не всегда успевают за Стрельцами, которым сложно усидеть на одном месте. Между ними могут возникать споры, а обуздать бурю эмоций непросто. Стрельцы не готовы отказываться от авантюр, а Рыбам жаль прощаться со своим неспешным образом жизни.

Близнецы и Дева

Свободолюбивые Близнецы не терпят правил и всячески стараются обойти все запреты. А Девы ставят превыше всего порядок, им непросто терпеть хаос в своей жизни. Из-за этого в такой паре, друзей или партнеров, нередко возникают недовольства.

Весы и Козерог

В этой паре могут возникать споры из-за разных целей. Весы ставят на первое место свои амбиции, жертвовать карьерой ради личной жизни они не готовы. А Козероги стремятся к уюту, созданию семьи и спокойствию. Из-за этого "биоритмы" таких знаков Зодиака редко совпадают.

Телец и Лев

Они не готовы к компромиссам, каждый будет упорно стоять на своем. Тельцы могут с головой уходить в рутину и отдаваться карьере, а Львы любят праздники и веселье. При этом такие знаки Зодиака довольно своенравны, что лишь обостряет конфликты между ними.

Скорпион и Водолей

В такой паре часто бывают обиды. Напористые Скорпионы ненавидят, когда рядом с ними нерешительные люди. А Водолеи нередко бывают холодными, закрываются в себе, из-за чего кажутся отстраненными. Поэтому между ними часто пробегает черная кошка.

Овен и Рак

Смелые Овны готовы рисковать всем, что имеют, лишь бы добиться успеха. Они откажутся от принципов, если будут понимать, что только так смогут реализоваться. А чувственным Ракам, которые ненавидят покидать зону комфорта, отношения с таким знаком Зодиака даются очень непросто.