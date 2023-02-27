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Вас неожиданно засыплет деньгами! Три знака Зодиака, которым скоро очень повезет

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Понедельник 27 февраля 2023 06:30
Вас неожиданно засыплет деньгами! Три знака Зодиака, которым скоро очень повезет Гороскоп на неделю (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет о знаках Зодиака, которым сильно повезет уже в последние дни февраля и начале марта. В целом, в финансовом плане этот период прогнозируется не слишком благоприятным, однако не для всех - двум представителям зодиакального круга с деньгами таки повезет.

Об этом пишет SlovoFraza.

Скорпион

Астрологи говорят, что следующая неделя может принести вам материальное улучшение, но при этом нужно быть предельно внимательными и осторожными в своих финансовых решениях.

Однако будьте готовы к неожиданным затратам и убедитесь, что у вас есть достаточные ресурсы, чтобы справиться с ними. Чтобы не потерять то, что получили, избегайте рискованных инвестиций и убедитесь, что вы понимаете, на что тратите свои деньги.

Водолей

Эта неделя может стать для вас периодом финансовых успехов, поэтому не бойтесь рисковать и принимать новые вызовы.

Тем не менее, будьте готовы, что вы можете столкнуться с некоторыми финансовыми трудностями, поэтому храните свои ресурсы и не транжирите деньги на ненужные вещи. Не исключено, что вам может понадобиться вложить свои сбережения в новые проекты или инвестиции.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, которых астрологи называют "нестареющими".

Кроме того, читайте, мужчины каких знаков Зодиака считаются непригодными для отношений.

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