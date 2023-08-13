Эти знаки Зодиака - сильнейшие энергетические вампиры

Овен

Овен, пожалуй, самый вспыльчивый и энергичный представитель зодиакального круга. Он часто испытывает сильные эмоции, гнев, радость, возмущение - весь спектр эмоций, который только можно себе представить.

Несмотря на это, он не отдает энергию другим, а заражает окружающих своими эмоциями, заставляя их испытывать то же самое. Хорошо, когда эти эмоции положительны, в противном случае - берегитесь.

Стрелец

Стрелец часто кажется одним из самых добродушных знаков Зодиака, но и он не так прост. Представитель знака несколько коварен, умеет манипулировать людьми, и этим отчасти и объясняется всеобщая любовь к этому знаку Зодиака.

Даже если Стрелец виноват в чем-то, он выкрутит ситуацию таким образом, что вы поблагодарите его за помощь. А потом у вас останется ощущение, что вами просто воспользовались.

Рак

Раки - чувственные, милые, добрые и семейные люди. Они впитывают в себя энергию окружающих. Но не специально, они по другому не могут. Эти вайбы чаще всего имеют отрицательную окраску, которую Раки передают всем, кто рядом.

Представителю знака нередко бывает сложно контролировать эмоции, он подвергается унынию и даже отчаянию. Раку удается с легкостью вывести из себя и загнать в тупик даже самого ожесточенного оптимиста. Если после долгого общения с Раком вам начало казаться, что жизнь - боль, знайте, вы попали под его влияние.