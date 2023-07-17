Эти знаки Зодиака рождены для славы и популярности: кто попал в список
Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, рожденных для славы и популярности. К тому же большое количество культовых знаменитостей являются представителями этих знаков.
Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп и мотивация.
Овен
Люди этого знака обожают свет софитов и аплодисментов. Они рождены, чтобы купаться во внимании. Невероятная успешность помогает Овнам на протяжении всего жизненного пути. Популярная американская певица Леди Гага и британская актриса и модельер Виктория Бэкхем - тому пример.
Лев
Представители этого знака способны достичь славы и популярности в любой сфере деятельности. Им обязательно нужно, чтобы их любили и признавали безусловную уникальность.
Американские актеры Дженнифер Лопес, Мила Кунис, Хелли Берри, Дженнифер Лоуренс и культовая певица Мадонна - этот список можно продолжать до бесконечности!
Стрелец
Людям этого знака все время нужно соревноваться, поэтому многие из них становятся профессиональными спортсменами. Кроме того, среди них много режиссеров и актрис.
Несколько примеров знаменитых Стрельцов - спортсмены: Брюс Ли, Сергей Бубка, режиссеры: Стивен Спилберг, Уолт Дисней, актеры: Ким Бейсинджер, Мила Йовович, Скарлетт Йохансон.
Козерог
Талантливые Козероги достигают большого успеха на телевидении, в театре и кино. Из них получаются харизматические телеведущие и актеры со своим стилем.
Вы только посмотрите на эту компанию: американский певец и актер Элвис Пресли, валлийский актер Энтони Хопкинс, итальянский певец Адриано Челентано, немецко-американская актриса Марлен Дитрих, французская певица Ванесса Паради, английская актриса и фотомодель Сиенна Миллер.
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