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Эти знаки Зодиака ждут судьбоносные события уже сегодня-завтра: кому готовиться

Гороскоп с 23 по 29 января 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 января, расскажет о трех знаках Зодиака, которых ждут судьбоносные события, которые могут привести к приятным изменениям.

Кто эти избранники судьбы конца месяца – читайте ниже в материале Styler.

Рак

На этой неделе вас ждет новый ритм жизни, когда все приходит в активное движение. При этом важные изменения будут зависеть от взаимодействия в деловом и личном партнерстве.

Астрологи советуют с четверга сосредоточиться на семейных интересах – это важнейшая сфера для вас.

Весы

Встречи и события этой недели для Весов могут быть судьбоносными. При этом вам лучше дать событиям свободный ход, а от возможных проблем не убегать, а решать их.

До четверга астрологи рекомендуют провести все важные встречи, оформить сделки, которые будут работать на вас некоторое время.

Козерог

Эта неделя способна перевернуть всю вашу жизнь и заставить представителей знака проявить те качества, которых вы в себе раньше могли не замечать.

В понедельник возможны неожиданные изменения, которые станут первыми сигналами будущих судьбоносных событий.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Цветочного гороскопа в 2023 году.

Также мы писали, каким знакам Зодиака повезет до конца зимы.

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