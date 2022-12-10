Цветочный гороскоп 2023: какое вы растение и что изменится в вашей жизни

Говорят, что этот гороскоп составили друиды – закрытая каста кельтских жрецов и священников, о жизни которых известно очень мало.

Цветочный гороскоп – особая система предсказаний и характеристик по дате рождения, основанная на древней культуре кельтов, живших в гармонии с природой и веривших, что человек – неотъемлемая ее часть.

Что ждет каждый из 36 знаков в 2023 году – читайте ниже в материале Styler.

Горечавка желтая (1-10 января)

Людей, рожденных в это время отличает открытый и дружелюбный характер. Это настоящие альтруисты, любое действие которых продиктовано не личными выгодами, а желанием оказать помощь близкому человеку.

В 2023 году астрологи рекомендуют вам уберечься от холода и простудных болезней. В отношениях с людьми вам стоит стать менее мнительными - не нервничайте по пустякам и не накручивайте себя по каждому поводу.

Чертополох (11-20 января)

Человек-Чертополох – скромный, поэтому предпочитает держаться незаметно. Таких людей отличает внимательность, доброта, отзывчивость и легкий нрав, поэтому они всегда окружены друзьями.

В следующем году астрологи рекомендуют вам стать более ответственными, чтобы добиться карьерных высот. Помните, что даже самые интересные задачи нужно решать упорно и целенаправленно, не отвлекаясь сразу, как только у вас пропадет боевой пыл. Звезды предупреждают необходимость следить за здоровьем: чрезмерные физические нагрузки ослабят ваш организм.

Бессмертник (21-31 января)

Представителей знака отличает изысканность, тактичность и естественный шарм. Такие люди любят все красивое и утонченное, поэтому они всегда одеты по последнему слову моды, знающие в области музыки и кино.

В 2023 году астрологи рекомендуют вам уделить внимание личной жизни. Бессмертники склонны сомневаться в своем партнере, однако он ничем не заслужил проявлений ревности. Чрезмерная подозрительность лишь усложняет вашу личную жизнь, мешая достичь покоя и умиротворения.

Омела (1-10 февраля)

Люди, рожденные под покровительством Омелы, отличаются харизмой и обаянием. Они никогда не остаются в одиночестве, так как всегда умеют очаровать понравившегося человека.

В 2023 году вам следует мягче относиться к коллегам – не нужно пытаться уничтожить каждого, кто, как вам кажется, пытается перейти дорогу. Упорно и целенаправленно работайте, а начальство само разберется, кого наградить за труд и усердие. Людям-Омелам стоит уделить время умеренным физическим нагрузкам на свежем воздухе – возьмите за правило кататься на велосипеде или бегать с утра.

Красавка (11-20 февраля)

Красавка – сложная и противоречивая личность, с которой не каждому удается найти общий язык. Представители данного знака отличаются загадочностью, мистичностью и уединенным характером.

В 2023 году астрологи советуют Красавкам избавиться от излишней эмоциональности. Вы слишком часто давите на свою половинку, стараясь полностью ее покорить. Звезды предупреждают вас о необходимости терпимого отношения к чужим недостаткам – склонность к критиканству и мелочам может привести к появлению врага в рабочем коллективе.

Мимоза (21-28/29 февраля)

Представители данного знака восприимчивы к переменам в жизни, отлично подстраиваются под происшествия и интуитивно ощущают окружающий мир. Люди-Мимозы отличаются острым интеллектом и быстрой реакцией, а в стрессовых ситуациях проявляют настоящие чудеса героизма.

В 2023 году вам следует внимательнее отнестись к здоровью. Любое недомогание может перерасти в затяжную болезнь, так что не пренебрегайте лечением и посещением врачей. Вопросы карьеры будут решаться с завидной легкостью – ваши связи и доброжелательность сыграют на руку при достижении профессиональных целей.

Мак (1-10 марта)

Эти личности отличаются загадочностью и непредсказуемостью. Окружающие не способны отгадать скрытые мотивы поступков Мака, поэтому часто считают не слишком адекватной личностью.

В 2023 году астрологи рекомендуют Макам стать более уверенным в собственных силах: обязательно хвалите себя за любые достижения и радуйтесь каждому шагу вперед. Осенью обостряется риск депрессий, которые могут выбить Мака из колеи. Не поддавайтесь упадочным настроениям! Маку жизненно необходимо позитивное настроение. Только в этом случае он способен свернуть горы и зарядить своей силой и жизнерадостностью всех окружающих.

Лилия (11-20 марта)

Личности, рожденные под знаком Лилии, являются самыми уверенными представителями гороскопа цветов. Это царственные и высокомерные лица, прекрасно знающие, чего хотят от жизни.

В 2023 году люди-Лилии должны опасаться слухов и сплетен. Ваши закулисные игры вот-вот раскроют, что приведет к появлению пятен на репутации. Постарайтесь поменьше интриговать и больше работать, чтобы заслужить уважение начальства и награду за добросовестный труд. Астрологи советуют вам меньше скрывать. Таинственность Лилий привлекает противоположный пол, но поклонники устают разгадывать загадки и проникать под покровы ваших тайн.

Наперстянка (21-31 марта)

Люди-Наперстянки отличаются любознательностью, трезвостью суждений и философским подходом к жизни. Это убежденные прагматики, не воспринимающие пустые мечты.

В 2023 году астрологи рекомендуют Наперстянкам не бросаться в омут с головой. Вы часто пренебрегаете реальной опасностью, что может привести к неприятным последствиям. Не заключайте сомнительных сделок, чтобы не потерять значительную сумму денег. Не принимайте неудачи близко к сердцу – помните, что у всех бывают взлеты и падения, которые нужно просто пережить. Звезды говорят, что в новом году вы можете поменять место жительства или работу, причем такие изменения будут исключительно во благо.

Магнолия (1-10 апреля)

Люди-Магнолии всегда нацелены на то, чтобы занимать первые позиции в общественной жизни и профессиональной сфере. Восторженные взгляды окружающих являются для них наркотиком, поэтому Магнолии очень падки на лесть и комплименты.

В 2023 году астрологи говорят вам о необходимости уйти в тень. Зависть окружающих не дает Магнолии добиться серьезных успехов на работе, несмотря на все усилия. Лучше сосредоточиться на индивидуальных проектах и не рассказывать о своих успехах направо и налево. Также стоит пересмотреть политику личных расходов – дорогие вещи и развлечения могут подождать, ведь скоро представится шанс купить жилье или развить собственный бизнес.

Гортензия (11-20 апреля)

Личности, рожденные под покровительством Гортензии, на первый взгляд кажутся экстравертами. Они коммуникабельны, имеют широкий круг знакомств и могут поддержать непринужденную беседу даже с малознакомыми людьми.

В 2023 году Гортензии следует сократить дистанцию, которую она соблюдает в эмоциональной сфере. В противном случае Гортензия рискует пропустить по-настоящему знаковое знакомство, которое может привести к созданию крепких и гармоничных отношений. Астрологи советуют вам больше интересоваться жизнью родных и близких. Хорошие отношения с родственниками играют важную роль в новом году – вам может понадобиться совет или денежная помощь.

Георгина (21-30 апреля)

Такие личности отличаются противоречивой натурой. Сегодня они могут быть мягкими и милыми романтиками, но уже завтра вы увидите перед собой холодного циника. Все зависит от того, в каком настроении встала сегодня утром Георгина.

В 2023 не отказывайтесь от помощи друзей. Конечно, вы настолько самостоятельны и самодостаточны, что привыкли решать в одиночку все проблемы, однако вскоре Георгинам потребуется опора и поддержка со стороны верного друга. Астрологи советуют стать более серьезными в вопросах любви и отношений. Вы поверхностно относитесь к романам и слишком часто меняете партнеров, что приводит к быстрому разочарованию и разрыву.

Ландыш (1-10 мая)

Люди-Ландыши – хрупкие и нежные создания, которые на протяжении всей жизни остаются уязвимыми детьми. Они скромны и неприхотливы, всегда держатся в стороне от шума и гама.

В 2023 году астрологи рекомендуют вам научиться принимать реальность. Перестаньте прятаться в раковине от проблем, с которыми приходится сталкиваться в реальном мире. Коллеги и знакомые слишком часто без созревания совести используют вашу доброту и отзывчивость. Ландышам нужно научиться отказывать, чтобы суметь реализоваться на профессиональном поприще. Сфера личной жизни будет характеризоваться стабильностью – партнер знает о вашей потребности в заботе и опеке и с удовольствием возьмет на себя эту роль.

Портулак (11-20 мая)

Личностей, рожденных под покровительством Портулака, отличает непростой характер. Такие люди отличаются себялюбием и эгоизмом, они капризны и требуют максимального внимания к своей персоне.

В 2023 году астрологи рекомендуют Портулаку стать менее рассудительным. Вы полностью взяли под контроль эмоции и чувства, поэтому не чувствуете настоящую красоту окружающего мира и радостей любви. Конечно, Портулак самобытен и уникален, но он так же, как и другие, зависит от тепла и заботы. Учтите эту оговорку, иначе на долгие годы останетесь в одиночестве.

Ромашка (21-31 мая)

Люди-Ромашки отличаются доброжелательностью, это отличные слушатели, которые всегда посочувствуют чужой беде. Им не свойственна излишняя откровенность, так как больше всего на свете они боятся сплетен и кривотолков.

В 2023 году астрологи рекомендуют Ромашкам отказаться от идеи переделать своего партнера. Вы слишком склонны к идеализму и пытаетесь подстроить вашу половинку под выдуманный вами образ. Такая тактика может спровоцировать конфликтную ситуацию или привести к разрыву отношений. Постарайтесь реже опаздывать на работу – руководство уже устало делать вам замечания, так что это может вылиться в строгие меры.

Колокольчик (1-10 июня)

Колокольчики отличаются постоянством и очень привязаны к родной стране, родителям, дому и родственникам. Они болезненно воспринимают любые перемены в жизни.

В 2023 году Колокольчикам не стоит давать деньги в долг. Если же вы не можете отказать в ссуде, ссудите сумму, которую не жалко потерять - высока вероятность того, что возврат денег затянется. Ваша преданность и склонность к моногамии обеспечит гармоничную и счастливую личную жизнь, так что если вы решили связать себя узами брака, для этого наступил один из самых благоприятных периодов. Звезды говорят о риске быть вовлеченным в неприятную авантюру, поэтому скептически относитесь к предложениям заработать легкие деньги.

Маргаритка (11-21 июня)

Люди-Маргаритки скромны и дружелюбны. Они не любят лишнего внимания к своей персоне – круг общения представителей данного знака насчитывает множество знакомых, однако настоящих и проверенных друзей у Маргариток немного.

В 2023 году вам нужно беречь семью от посторонних. Высока вероятность того, что кто попытается вмешаться и нарушить тихое течение вашей жизни. Будьте осторожны с новыми знакомыми – далеко не все они так добры и милы, какими хотят казаться. Соблюдайте обычную тактику дистанцирования и бережно оберегайте личное пространство. Астрологи рекомендуют Маргариткам задуматься над пополнением семьи – вы станете прекрасными родителями, купающимися в любви и уважении детей.

Тюльпан (22 июня – 1 июля)

Люди-Тюльпаны любвеобильные и легко заводят новые знакомства. Это харизматические и очаровательные личности, которые просто магическим образом влияют на противоположный пол.

В 2023 году астрологи рекомендуют Тюльпанам с большей ответственностью отнестись к работе. Обычно вы рассматриваете работу только как средство заработка, однако это мешает Тюльпану реализоваться как профессионал. Пора стать серьезнее и отказаться от экзотических увлечений, чтобы прославиться человеком, который действительно заслуживает доверия. Будьте осторожны за рулем – звезды говорят о повышенном риске аварий.

Кувшинка (2-12 июля)

Люди, рожденные под покровительством Кувшинки, поразительно легко адаптируются к меняющемуся миру. Это гибкие личности, которые могут установить контакт с кем угодно.

В 2023 году Кувшинке поможет умение адекватно воспринимать критику. Став на путь самосовершенствования, вы добьетесь поразительно высоких результатов в карьере. Позитивный настрой поможет завоевать симпатии коллектива и коллеги с радостью окажут вам посильную помощь. Новый год может принести в жизнь Кувшинки любовное увлечение, которое имеет все шансы закончиться свадьбой. Сделайте выбор в пользу одних романтических отношений, не распыляя чувства между несколькими любимыми.

Фиалка (13-23 июля)

Фиалки – это скромные и ненавязчивые личности, никогда не выпячивающие свои многочисленные достоинства. Фиалки долго ждут признания своих заслуг, что, впрочем, не слишком огорчает представителей этого тотема.

В 2023 году астрологи рекомендуют вам довериться интуиции. Подозрительность сыграет вам на руку! В отношениях с родственниками следует сдержать врожденную принципиальность – не все убеждения стоят того, чтобы провоцировать конфликт с близкими людьми. Проверьте количество предъявляемых к партнеру требований, чтобы не спровоцировать разрыв. Новый год может принести обострение хронических заболеваний в осенний период, поэтому вовремя проходите профилактику и прислушивайтесь к сигналам организма.

Шиповник (24 июля – 2 августа)

Вам может показаться, что шиповник упрям и абсолютно лишен чувств. Это не так – шиповники самоотверженные до альтруизма, просто вся нежность и отзывчивость данного знака направлена только на близких людей.

В 2023 году Шиповникам следует научиться прощать. Вы способны годами вынашивать план мести, чтобы наказать за оскорбление, которое не стоит выеденного яйца. Направьте эту энергию в конструктивное русло, чтобы добиться по-настоящему значимых целей. Аналитический ум и умение предусматривать шаги других людей помогут избежать риска финансовых потерь. Во второй половине года постарайтесь отдохнуть, отправившись в турпоездку. Только смена обстановки поможет вам восполнить затраченную энергию.

Подсолнух (3-12 августа)

Представители данного знака отличаются упорством и идут вперед, несмотря на какие-либо препятствия. Именно упрямство помогает Подсолнухам добиться успехов и хорошо устроиться в жизни.

В 2023 году звезды предостерегают вас от самолюбования. Помните, что звездная болезнь может окончиться болезненным падением с небес на землю. Не задирайте нос, если не хотите иметь серьезного врага в рабочем окружении. Астрологи говорят о возможности сменить место трудовой деятельности. В этом случае выбирайте отрасль, связанную с коммуникациями или социологией, чтобы полностью реализовать свои таланты. Сфера личной жизни будет стабильной, если вы не будете требовать от партнера повышенного внимания.

Роза (13-23 августа)

Как настоящая королева цветов, Роза привыкла считать, что Вселенная вращается вокруг ее персоны. Такие личности обладают выраженными лидерскими задатками и требуют от окружающих безоговорочного подчинения.

В 2023 году астрологи рекомендуют Розам обратить внимание на сферу здоровья. Этот знак характеризует высокой работоспособностью, но очень часто "горит" на работе, изнашивая организм и подрывая силы. Не бойтесь на время выйти из карьерной гонки. Начальство настолько высоко оценивает ваше значение для фирмы, что не будет ругать за меньшую результативность. Для восстановления жизненной энергии отправляйтесь в отпуск на море.

Дельфиниум (24 августа – 2 сентября)

Личности, пришедшие в наш мир под покровительством Дельфиниума, отличаются требовательностью и любовью к порядку. Они не терпят проявлений нечистоплотности и всегда оценивают окружающих по внешнему виду.

В 2023 году астрологи прогнозируют удачное время для Дельфиниумов, занятых в сфере финансов и рыночной аналитики. Вы без труда возьмете очередную карьерную планку, если не будете огорчаться из-за критики и замечаний. Звезды советуют контролировать вашу природную влюбчивость, чтобы не запутаться в многочисленных романах. Не каждый, кто кажется идеалом, может принести в вашу жизнь гармонию и счастье.

Гвоздика (3-11 сентября)

Представители данного тотема отличаются острым чувством справедливости. Это верные, честные и уверенные в себе личности, больше всего ценящие семью и традиционные ценности.

В 2023 году вам нужно избавиться от естественной мстительности и желчности. Не каждая ссора стоит того, чтобы вынашивать планы мести. Постарайтесь стать более терпимыми и меньше обращать внимание на людей, не отличающихся разумом и тактом. Хорошие отношения с рабочим коллективом помогут заручиться поддержкой при распределении должностей на фирме. Астрологи советуют вам повернуть энергию в мирное русло. Гвоздикам нужно заняться своей физической формой, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой.

Астра (12-22 сентября)

Астры – жизнерадостные, харизматические и очаровательные личности. Они отличаются отличным здоровьем и огромными запасами жизненной энергии, всегда готовы пошутить и посмеяться.

В 2023 году Астрам рекомендуется давать партнеру немного больше личной свободы. Желание оцепить любимого чрезмерной заботой приведет к тому, что он задохнется в ваших объятиях. Рано или поздно это приведет к конфликту. Астрологи советуют вам поработать над своей наблюдательностью. Будьте внимательны: кто-то может подстроить вам неприятную ловушку, желая устранить конкурента по гонке за новой должностью.

Вереск (23 сентября - 3 октября)

Представители данного знака усердно сдерживают эмоциональные порывы и обдумывают каждый шаг, так как очень зависимы от общественного мнения. Верески тщательно следят за модой, любят стильно и красиво одеваться и просто тают от комплиментов.

В 2023 году вам нужно опасаться авантюрных финансовых сделок и азартных игр. Астрологи не рекомендуют рисковать всем и вкладывать деньги в сомнительные проекты, поскольку шансы потерять их гораздо выше, чем возможность заработать. Небесные светила говорят, что Вереску нужно больше времени проводить с семьей и родными. Вашу самодостаточность и эмоциональную холодность они считают душевной черствостью.

Камелия (4-13 октября)

Люди-Камелии на первый взгляд кажутся слабыми и неуверенными в собственных силах. Однако на самом деле они очень отважны и склонны к авантюрам, просто не очень любят быть на виду, предпочитая не привлекать к себе лишнего внимания.

В 2023 Камелиям, занятым на ниве творчества, однозначно повезет. Этот год благоволит музыкантам, художникам, фотографам, актерам и писателям. Однако он не раздает подарки просто так. Чтобы получить признание, вам придется основательно и усердно поработать. В личных отношениях Камелию ждет гармония. Недаром этот цветок отличается толерантностью и способностью идти на уступки. Главное – не дайте в конце концов залезть себе на шею.

Сирень (14-23 октября)

Эти личности отличаются неуемной энергией, детской непосредственностью, любопытством и неиссякаемым энтузиазмом. На первый взгляд они могут показаться несколько инфантильными, однако это не мешает Сирени при необходимости проявлять упорство и целеустремленность.

В 2023 году астрологи говорят о необходимости обуздать вашу склонность к гедонизму. В погоне за жизненными удовольствиями вы просто тратите силы и энергию, которые давно могли направить в творческое русло. Не гонитесь за легкими деньгами – звезды прогнозируют риск денежных потерь в результате азартных игр и ставок в букмекерских конторах.

Фрезия (24 октября – 2 ноября)

Люди-Фрезии не привыкли к поражениям. Они невероятно настойчивы, так что могут без угрызений совести пойти по головам ради реализации личных желаний. Эти личности – умелые манипуляторы, которые могут уговорить окружающих на что угодно.

В 2023 году астрологи рекомендуют Фрезиям сдержать характерную для них амбициозность. Ваш партнер скоро устанет постоянно ждать того времени, когда вы наконец-то сможете уделить ему внимание. Отключайте телефон хотя бы в выходные и во время свиданий, чтобы не провоцировать возникновение ссор и конфликтов.

Орхидея (3-12 ноября)

Люди-Орхидеи обладают способностью к ясновидению. Это мистики и фаталисты, которые бывают весьма суеверными. Способность на каждом шагу замечать плохие приметы портит жизнь представителям данного знака.

В 2023 году вам следует проявить большее свободомыслие. Ориентируйтесь не только на чужой авторитет, но и на свой опыт. Обаяние и легкость характера обеспечит вам внимание со стороны противоположного пола, поэтому одиночество вам не угрожает. В профессиональной сфере выявите дипломатические способности, чтобы достичь по-настоящему выгодных соглашений и контрактов. Этим вы заслужите не только похвалу и уважение руководства, но и материальное вознаграждение посредством повышения оклада или премии.

Пион (13-22 ноября)

Пионы – сильные и активные личности, отличающиеся поистине мощным здоровьем и неистощимой жизненной силой. Кажется, нет такого дела, с которым бы не мог справиться человек-Пион.

В 2023 году вы всегда сможете положиться на друзей. Не бойтесь обратиться за помощью в сложной ситуации – вам не откажут и не сочтут слабаком. В отношениях с партнером астрологи рекомендуют Пионам научиться выражать свои чувства. Конечно, вам тяжело дается проявление ласки, но вашей половинке часто не хватает эмоционального отклика. Звезды говорят, что не стоит рассказывать о своих планах, пока они не реализовались – в вашем кругу существуют тайные завистники, которые могут помешать задуманному.

Гладиолус (23 ноября – 2 декабря)

Гладиолусов многие называют любимцами судьбы. Представители данного знака чуть ли не успешнее среди всех представителей цветочного гороскопа.

В 2023 году вы сможете реализовать свои самые амбициозные планы. Этот год благосклонно отнесется к любому начинанию Гладиолуса, поскольку ценит его любовь к труду и тягу к знаниям. Вполне возможно, что до конца года вы займете кресло руководителя отдела или департамента. Чтобы добиться успеха на любовной ниве, Гладиолусу придется преодолеть естественную застенчивость в общении с противоположным полом.

Одуванчик (3-12 декабря)

Жизнерадостные Одуванчики не терпят зимних холодов и осенней слякоти. Отсутствие солнца вполне может загнать их в депрессию, так что при первой же возможности Одуванчики отправляются поближе к морю, чтобы погреться в жарких тропиках и накупаться в теплой воде.

В 2023 году астрологи советуют вам обуздать свою естественную наглость. Не всегда нужно переть нахрапом, чтобы получить желаемое. В любви вас ждет романтический период, наполненный ссорами, примирениями и переживаниями. Однако такие шекспировские страсти придутся по вкусу Кульбабам, которые не терпят обыденности и предсказуемости в отношениях.

Лотос (13-22 декабря)

Людей-Лотосов отличает чистота помыслов, искренность слов и благородство натуры. Это выносливые, сильные и энергичные личности. Они никогда не пожертвуют честью ради достижения корыстных интересов и всегда стоят на страже справедливости.

В 2023 году астрологи рекомендуют вам сдержать придирки по отношению к партнеру. В погоне за недостижимыми идеалами вы готовы полностью перекроить близкого человека, нанося страдание и себе, и ему. Примите как данность то, что у каждого есть свои недостатки, чтобы не провоцировать деструктивные конфликты, которые могут привести к разрыву отношений.

Эдельвейс (23-31 декабря)

Это свободолюбивые, импульсивные и непоследовательные в делах и словах личности. Люди-Эдельвейсы не переносят рутину, скуку и обыденность. Их жизнь должна походить на бесконечный праздник, на котором одно событие тут же сменяется другим.

В 2023 году астрологи советуют вам обуздать свою самоуверенность. Не лезьте на рожон, чтобы не закончить год с большими потерями. Эдельвейсы-начальники должны стать более терпимыми к подчиненным. Излишняя требовательность создала вам репутацию тирана и обеспечила появление множества недоброжелателей. Небесные светила свидетельствуют, что бесконечные проявления ревности уже успели утомить вашего партнера. Не подозревайте любимого человека во всех смертных грехах, чтобы не потерять его до конца года.