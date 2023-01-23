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На ці знаки Зодіаку чекають доленосні події вже сьогодні-завтра: кому готуватися

Гороскоп з 23 по 29 січня 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень, з 23 по 29 січня, розповість про три знаки Зодіаку, на які чекають доленосні події, що можуть привести до приємних змін/

Хто ці обранці долі кінця місяця – читайте нижче в матеріалі Styler.

Рак

Цього тижня вас чекає новий ритм життя, коли все приходить в активний рух. При цьому важливі зміни залежатимуть від взаємодії в діловому і особистому партнерстві.

Астрологи радять із четверга зосередитися на сімейних інтересах – це наразі найважливіша сфера для вас.

Терези

Зустрічі та події цього тижня для Терезів можуть бути доленосними. При цьому вам краще дати подіям вільний хід, а від ймовірних проблем не втікати, а вирішувати їх.

До четверга астрологи рекомендують провести всі важливі зустрічі, оформити угоди, що працюватимуть на вас якийсь час.

Козеріг

Цей тиждень здатний перевернути все ваше життя і примусити представників знаку проявити ті якості, яких ви в собі раніше могли не помічати.

У понеділок ймовірні несподівані зміни, які стануть першими сигналами майбутніх доленосних подій.

Раніше ми писали, що чекає на всі знаки Квіткового гороскопу у 2023 році.

Також ми писали, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця зими.

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