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Конец зимы 2023 года обогатит этих счастливчиков: кто они – избранные знаки Зодиака

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Четверг 19 января 2023 06:30
Конец зимы 2023 года обогатит этих счастливчиков: кто они – избранные знаки Зодиака Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на февраль 2023 года приготовил избранным знакам Зодиака финансовые сюрпризы. Астрологи говорят, что эти счастливчики могут существенно "подняться" к концу зимы.

Об этом пишут Fakty.

Телец

Этот месяц Тельцам обещает успех в финансовой сфере. У представителей знака появятся новые источники дохода. Но о своем здоровье звезды советуют заботиться более тщательно. Не стоит игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.

Стрельцы

Февраль для Стрельцов – плодотворный период в плане работы. Сейчас представители знака смогут максимально определить свой потенциал и улучшить свое благосостояние. Но неприятной "ложкой дегтя" может стать обострение хронических заболеваний. Совет звезд – вовремя заняться их профилактикой.

Козерог

Расположение звезд обещает Козерогам успех в финансовых вопросах. Есть возможность воплотить в жизнь давние планы - приобрести вещи, о которых вы давно мечтали, или сделать выгодные капиталовложения. В любовных делах одиноким сердцам февраль сулит перспективные знакомства. Вы можете найти свою любовь.

Раньше мы писали, что ждет все знаки Зодиака Ведического гороскопа.

Кроме того, узнайте, что готовит гороскоп друидов всем знакам по древней системе кельтов.

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