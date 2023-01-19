Конец зимы 2023 года обогатит этих счастливчиков: кто они – избранные знаки Зодиака

Гороскоп на февраль 2023 года приготовил избранным знакам Зодиака финансовые сюрпризы. Астрологи говорят, что эти счастливчики могут существенно "подняться" к концу зимы.

Телец

Этот месяц Тельцам обещает успех в финансовой сфере. У представителей знака появятся новые источники дохода. Но о своем здоровье звезды советуют заботиться более тщательно. Не стоит игнорировать легкие симптомы недуга, чтобы не усугублять ситуацию.

Стрельцы

Февраль для Стрельцов – плодотворный период в плане работы. Сейчас представители знака смогут максимально определить свой потенциал и улучшить свое благосостояние. Но неприятной "ложкой дегтя" может стать обострение хронических заболеваний. Совет звезд – вовремя заняться их профилактикой.

Козерог

Расположение звезд обещает Козерогам успех в финансовых вопросах. Есть возможность воплотить в жизнь давние планы - приобрести вещи, о которых вы давно мечтали, или сделать выгодные капиталовложения. В любовных делах одиноким сердцам февраль сулит перспективные знакомства. Вы можете найти свою любовь.