На эти три знака Зодиака скоро свалится успех. Вы среди счастливчиков?
Гороскоп на неделю с 16 по 23 января расскажет о трех счастливчиках среди знаков Зодиака, которых судьба одарит большим везением.
Кому из нас звезды и планеты обещают много "вкусных плюшек" – читайте в материале Styler дальше.
Близнецы (21.05-21.06)
Астрологи говорят, что на этой неделе положительные эмоции помогут представителям знака Воздух преодолеть неуверенность в себе.
Если вы будете внимательны и дружелюбны к близким, они отблагодарят вас сторицей и дома вас ждет настоящий уют.
Лев (23.07-23.08)
Звезды советуют вам на этой неделе смело приступать к работе! Ведь представители знака Огня будут полны сил и их будет сопровождать удача.
Сложностей и неприятностей с деньгами вам тоже не следует бояться.
Стрелец (23.11-21.12)
По мнению астрологов, на этой неделе не предполагается ни резких спадов, ни резких подъемов. Вам следует полагаться на свои силы, не пытаться прыгнуть выше головы и у вас все получится.
Тем не менее активная деятельность принесет вам заслуженную прибыль.
Ранее мы писали, что пятница 13-е перевернет жизнь этих знаков Зодиака.
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