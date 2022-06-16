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Чому тріскаються стопи ніг: причини проблеми і коли треба терміново до лікаря

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Четвер 16 червня 2022 08:27
Чому тріскаються стопи ніг: причини проблеми і коли треба терміново до лікаря Фото: про які хвороби можуть сигналізувати потріскані стопи ніг (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У деяких людей шкіра на стопах може тріскатися просто з віком, оскільки шкіра втрачає вологу, або через інших проблем, включаючи дефіцит вітамінів в організмі. Та іноді це може відбуватися через захворювання, при яких необхідна медична допомога і серйозне лікування.

Про це передає "Медправда".

Поширені причини

Якщо шкіра на п'ятах стає стягнутою, виникає свербіж і відчуття печіння, це зазвичай свідчить про її сухість. Шкіра набуває жовтуватого відтінку, починає відшаровуватися і після остаточно тріскається.

Часто таке відбувається у літніх людей, але крім віку є й інші причини потрісканих п'ят. Серед них:

  • надлишкова вага;
  • тісне взуття;
  • помилки в догляді (перебільшене стирання епідермісу і використання сильнодіючої косметики);
  • дефіцит вітамінів Е, В3 та А, які "відповідальні" за ряд біологічних процесів в шкірі, включаючи вироблення колагену й еластину;
  • дефекти стопи;
  • плоскостопість;
  • прийом деяких ліків, включаючи цитостатики або препарати для розрідження крові.

Що можна зробити для лікування

Найчастіше в таких випадках достатньо після ретельного очищення ніг просто акуратно витерти відмерлу шкіру з п'ят.

Після цього слід нанести зволожуючий крем з сечовиною (бальзам).

Коли потрібно терміново звертатися до лікаря

Іноді сухі та потріскані п'яти можуть сигналізувати про захворювання і вказувати на хворобливі процеси в організмі.

Це може бути цукровий діабет, коли підвищений рівень цукру в крові зберігається протягом тривалого часу. Через це відбувається поступове зниження еластичності судин і порушення кровотоку, що призводить до ішемії всередині стопи. Аномальна глікемія може призвести до діабетичної нейропатії - пошкодження сенсорних закінчень кінцівок, відзначають медики.

Іншими захворюваннями, при яких спостерігається сухість стоп, можуть бути:

  • мікоз,
  • гіпотиреоз,
  • атопічний дерматит,
  • ревматизм,
  • лімфома (рак крові).

При такому стані ніг, особливо якщо вони почали хворіти або кровоточити, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Нагадаємо, раніше в МОЗ пояснили, як в Україні працюють 6 безплатних досліджень для виявлення раку на ранніх стадіях.

Додамо, що нещодавно вчені з'ясували, як по пальцях рук і ніг можна визначити діабет.

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