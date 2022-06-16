Чому тріскаються стопи ніг: причини проблеми і коли треба терміново до лікаря
У деяких людей шкіра на стопах може тріскатися просто з віком, оскільки шкіра втрачає вологу, або через інших проблем, включаючи дефіцит вітамінів в організмі. Та іноді це може відбуватися через захворювання, при яких необхідна медична допомога і серйозне лікування.
Про це передає "Медправда".
Поширені причини
Якщо шкіра на п'ятах стає стягнутою, виникає свербіж і відчуття печіння, це зазвичай свідчить про її сухість. Шкіра набуває жовтуватого відтінку, починає відшаровуватися і після остаточно тріскається.
Часто таке відбувається у літніх людей, але крім віку є й інші причини потрісканих п'ят. Серед них:
- надлишкова вага;
- тісне взуття;
- помилки в догляді (перебільшене стирання епідермісу і використання сильнодіючої косметики);
- дефіцит вітамінів Е, В3 та А, які "відповідальні" за ряд біологічних процесів в шкірі, включаючи вироблення колагену й еластину;
- дефекти стопи;
- плоскостопість;
- прийом деяких ліків, включаючи цитостатики або препарати для розрідження крові.
Що можна зробити для лікування
Найчастіше в таких випадках достатньо після ретельного очищення ніг просто акуратно витерти відмерлу шкіру з п'ят.
Після цього слід нанести зволожуючий крем з сечовиною (бальзам).
Коли потрібно терміново звертатися до лікаря
Іноді сухі та потріскані п'яти можуть сигналізувати про захворювання і вказувати на хворобливі процеси в організмі.
Це може бути цукровий діабет, коли підвищений рівень цукру в крові зберігається протягом тривалого часу. Через це відбувається поступове зниження еластичності судин і порушення кровотоку, що призводить до ішемії всередині стопи. Аномальна глікемія може призвести до діабетичної нейропатії - пошкодження сенсорних закінчень кінцівок, відзначають медики.
Іншими захворюваннями, при яких спостерігається сухість стоп, можуть бути:
- мікоз,
- гіпотиреоз,
- атопічний дерматит,
- ревматизм,
- лімфома (рак крові).
При такому стані ніг, особливо якщо вони почали хворіти або кровоточити, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
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