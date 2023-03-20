Во время войны в автомобиле обязательно должны быть эти вещи: список от экспертов
В каждом автомобиле обязательна должна быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, согласно правилам дорожного движения. Но в военное время специалисты советуют расшить список необходимых вещей, ведь ситуация на дороге могут случаться крайне разные. Даже тревожный чемодан стоит иметь не только дома, но и в машине.
О том, какие вещи следует держать в автомобиле во время войны, сообщило Министерство Реинтеграции на своем канале в Telegram.
Список необходимых вещей, которые должны быть в авто
Эксперты советуют собрать и возить с собой следующие вещи:
- лопата, нож, небольшой топор;
- буксирный трос;
- рулон армированного скотча,
- запасное колесо и набор инструментов.
"Кроме того, позаботьтесь о запасе воды, еде, теплой одежде и зарядных устройствах, работающих от розеток авто. Также возьмите фонарик или другие сигнальные средства, канистру и запас горючего. Перед поездкой обязательно продумайте маршрут", советуют в Минреинтеграции.
Что должно быть в автомобильной аптечке во время войны
В Министерстве здравоохранения Украины ранее делились расширенным списком средств, которые должны находиться в наборе первой помощи.
Список обязательного состава аптечки на 4 взрослых:
- перчатки обычные, нестерильные - 4 пары;
- специальные ножницы для разрезки одежды и обуви на пострадавших;
- стерильные и нестерильные бинты разных размеров - 5 штук;
- эластичный бинт разных размеров - 2 штуки;
- противоожоговая повязка/бинт размером минимум 10х10 см - 2 штуки;
- термоодеяло с полиэтиленовым основанием;
- небьющийся термометр (не ртутный);
- индивидуальный перевязочный стерильный пакет (типа "Израильский бандаж") - 2 штуки;
- клапан для проведения искусственной вентиляции легких - 2 штуки;
- гипотермический пакет;
- щиток или повязка на глаз;
- бактерицидный пластырь разных форм и размеров - 25 штук;
- лейкопластырь до 5 метров в длину и 5 сантиметров в ширину;
- стерильные марлевые салфетки - 10 упаковок;
- косынка перевязочная для фиксации конечностей - 2 штуки;
- 1 антисептик на водной основе, 1 - на спиртовой;
- жаропонижающие и обезболивающие препараты - 1 упаковка;
- энтеросорбент от отравлений;
- таблетки для обеззараживания воды - 1 упаковка;
- армированный скотч;
- водостойкий маркер.
Дополнительные рекомендации
В Минздраве также поделились списком состава аптечки для людей с дополнительными умениями и навыками:
- кровоостанавливающий тампонирующий бинт с гемостатическим средством;
- окклюзионная торакальная повязка на гелевой основе с клапаном (или без клапана)
- средство для остановки кровотечения механическое типа "CAT" (так называемый турникет)
- иммобилизационная шина с гибкой шириной 10-11 см и длиной от 90 см
- назофарингеальный воздуховод с лубрикантом
- декомпрессионная игла
Ранее мы рассказывали о том, какие авто реже всего нуждаются в посещении СТО.
Читайте также о том, как приготовить автомобиль к началу весеннего сезона.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.