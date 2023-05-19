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Эти занятия на выходных опасно влияют на работу мозга: ученые сделали важное предупреждение

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Пятница 19 мая 2023 20:12
Эти занятия на выходных опасно влияют на работу мозга: ученые сделали важное предупреждение Какие занятия на выходных могут повлиять на здоровье мозга (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые обнаружили один побочный эффект занятий, которыми занимаемся на выходных. И эти занятия связаны с приемом пищи. Более того, нарушение определенного режима в будние дни и выходные может негативно сказаться на работе мозга.

Об этом говорится в результатах исследования, которое было опубликовано в журнале Molecular Nutrition & Food Research.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили, что "диетический цикл" между здоровой пищей с понедельника по пятницу, за которыми следует жирная пища на выходных, может вызвать когнитивные нарушения и ухудшает здоровье кишечника.

Свой опыт ученые проводили на крысах. Они обнаружили, что животные, которые питались здоровой пищей большую часть времени, но время от времени употребляли еду с высоким содержанием насыщенных жиров/сахаров, намного хуже справлялись с тестами пространственной памяти, в которых им нужно было запоминать размещение разных предметов.

И это ухудшение увеличивалось в меру того, как долго крысы находились на нездоровой диете.

А животные, которые на протяжении нескольких недель ели продукты, насыщенные жирами и сахаром, показывали хуже результаты в тестах на память.

Более того, чередование периодов здорового и нездорового питания увеличивает риск ожирения, способствует набору лишнего веса и проблем с желудком.

Достаточно даже 3 дней в неделю с доступом к еде с высоким содержанием жиров и сахара для изменения состава микробиоты кишечника.

Кстати, ранее мы писали о том, что в антибактериальных салфетках нашли опасные для здоровья соединения.

А еще рассказывали о том, что долгие разговоры по телефону значительно увеличивают риск развития гипертонии.

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