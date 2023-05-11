Долгие разговоры по телефону повышают риск гипертонии: ученые удивили неожиданным заявлением

Частые разговоры по мобильному телефону в течение 30 минут и дольше могут стать дополнительным фактором для повышения артериального давления и развития гипертонии. Риск возрастает аж на 12%.

Об этом говорится в исследовании Национального Центра клинических исследований заболеваний почек в Китае, которое разместили в European Heart Journal Digital Health.

Как отмечают ученые, три четверти населения Земли в возрасте от 10 лет и старше имеют мобильные телефоны. 1,3 млрд людей на планете в возрасте от 30 до 79 лет страдают от гипертонии.

Высокое кровяное давление - основной фактор риска сердечного приступа и инсульта, что считается ведущей причиной преждевременной смертности в мире.

Исследователи решили проверить, есть ли связь между гипертонией и частым использованием мобильного телефона. Для этого использовали данные британского биобанка, куда вошла информация более 200 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет.

Данные о частоте использования телефонов ученые собирали с помощью специальной программы. Она учитывает количество разговоров по мобильному телефону в неделю.

Также были сделаны поправки на возраст, пол, индекс массы тела, принадлежность к той или иной расе, семейный анамнез гипертонии, образование, статус курения, уровень холестерина и глюкоза в крови, функцию работы почек, прием лекарств и другие факторы риска повышенного давления.

Средний возраст участников составил 54 года. За 12 лет наблюдений гипертония развилась у почти 14 тысяч участников. И выяснилось, что у людей, которые разговаривали по телефону 30 минут и более в неделю, вероятность развития гипертонии в среднем была выше на 12%, чем у респондентов, которые тратили на это меньше времени.

Также ученые уточнили вот такие данные:

Еженедельный разговор по телефону от 30 до 59 минут повышает риск развития гипертонии на 8%.

1-3 часа - на 13%

4-6 часов в неделю - на 16%

Более шести часов - на 25%

При этом вероятность развития гипертонии была выше у тех участников, у которых в анамнезе уже было заболевание в семье. Результаты оказались приблизительно одинаковыми как для женщин, так и для мужчин.