О некоторых из них вы даже не подозревали. Неочевидные продукты, которые на самом деле вредны
Все мы слышали, что выпечка, фаст-фуд и газированные напитки лучше не употреблять. Однако еще есть список неполезных продуктов, о вреде которых многие даже не подозревают.
О том, какие продукты на самом деле вредны, рассказала нутрициолог Дария Семеренко в своем Instagram.
Арахис
По словам нутрициолога, арахис на 90% содержит плесневые грибки - микотоксины. Такие соединения в избыточном количестве могут нанести серьезный вред организму человека - почкам, печени и т. д.
Фруктоза и сахарозаменители
На самом деле фруктоза и другие заменители ничем не лучше сахара. Даже человеку, не болеющему диабетом, желательно ограничить продукты с высоким содержанием сахаров. Причина в том, что их избыток изнуряет поджелудочную и разрушает стенки сосудов.
Консервы
Чем длиннее срок хранения такой продукции, тем меньше питательных веществ она будет содержать. Лучше этот способ консервации заменить заморозкой или сушкой.
Промышленно выращенные мясо и рыба
Очень часто мясо содержит гормоны, антибиотики, зерновые комбикорма. Считается, что такие компоненты могут вызывать аллергические реакции и нарушить микрофлору кишечника.
Трансжиры
Гидрогенизированные масла раньше считались полезными. Часто животные жиры заменяли маргарином. Однако на самом деле употребление продуктов, содержащих трансжиры, может являться причиной ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака. Поэтому колбасы, промышленную выпечку и фаст-фуд стоит выбросить в помойку.
Кофе
Очень распространен миф, что кофе бодрит и насыщает энергией. Однако на самом деле употребление этого напитка в избыточном количестве приводит к истощению организма.
Молочные продукты
Далеко не все люди могут переваривать лактозу и казеин (белок), к тому же промышленная молочка довольно часто содержит эмульгаторы, консерванты, красители и т. п. Это также может негативно отразиться на работе кишечника и разрушении полезных бактерий в организме.
Рафинированные продукты
Имеется в виду промышленно "очищенные". В этом списке растительное масло, сахар, поваренная соль, крупы. Очистка на самом деле убирает как вредные, так и полезные вещества.
Глютеновые злаковые
Пшеница, рожь, перловка, ячмень и все изделия, содержащие глютен. Глютен сам по себе агрессивный воспалительный белок, который может нарушить работу желудка.
Химические добавки
Речь идет о консервантах, эмульгаторах, красителях, улучшителях вкуса. Лучше выбирать продукты, в которых состав продуктов минимален, без "химии".
Раньше мы писали о том, какой вид рыбы признан полезным для здоровья.
Также читайте о признаках, что суши есть категорически нельзя.