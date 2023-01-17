"Мавка. Лісова пісня": стало известно, когда украинцы наконец-то увидят долгожданный мультфильм

Почему этот мультик стоит посмотреть всем - читайте в нашем материале ниже.

Как происходила работа над мультфильмом

О начале производства полнометражного мультфильма по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лісова пісня" и образов народной мифологии стало известно еще в 2015 году. И за это время бюджет картины вырос до 187,2 млн. гривен.

Несмотря на захватническую масштабную войну, студия завершила работу над фильмом в конце прошлого года, как и планировала в мирные времена, и наконец в начале весны премьера состоится во всех действующих кинотеатрах Украины.

"Мавка. Лісова пісня" выйдет в марте (facebook.com/MAVKA.MOVIE)

"Это было непросто, но нам удалось финализировать работу над проектом. Находясь в разных городах и странах, прожив тяжелый опыт, мы остались вместе и продолжаем заниматься любимым делом, которое так нужно людям. Мавка - наша Берегиня, олицетворение характера всех украинцев. Мы горды заявить, что ее историю увидит весь мир", - комментируют авторы мультика.

"Мавка. Лісова пісня" выйдет в марте (instagram.com/MAVKA.MOVIE)

Авторы ленты отмечают: наиболее досадным фактором является тот, что ленту, над которой так долго и тщательно работали, не все увидят именно на больших экранах, однако после кинотеатрального проката зрителей ожидает телевизионная и диджитал премьеры.

При этом они уверены, что премьера "Мавки" станет знаковым событием, ведь "принесет с собой эмоциональное послание о победе света над тьмой и любви над ненавистью".

"Этот смысл все время был заложен в мультфильм, но мы даже не думали, что он может стать настолько сильным и актуальным, каким, к сожалению, он сейчас", - говорит продюсер и идейная вдохновительница "Мавки" Ирина Костюк.

"Мавка. Лісова пісня" выйдет в марте (instagram.com/MAVKA.MOVIE)

Добавим, что после украинской премьеры начнется широкий прокат мультфильма во Франции, а дальше - во всей Европе.

Также "Мавка. Лісова пісня" выйдет в кинотеатральный прокат в странах Ближнего Востока и Северной Африки, так что можно говорить о путешествии Мавки и украинской культуры по миру.

"Мавка. Лісова пісня" выйдет в марте (facebook.com/MAVKA.MOVIE)