5 фильмов об Украине, которые вы должны посмотреть прямо сейчас
Во время полномасштабной войны на наших глазах пишется новая история Украины, но мы не должны забывать свое прошлое.
Мы подготовили краткую подборку фильмов и сериалов об Украине, которые должен посмотреть каждый. Почему - читайте ниже в материале Styler.
Чорний ворон
Фильм снят по мотивам романа "Залишенець. Чорний ворон" Василия Шкляра. Сам писатель активно участвовал в съемочном процессе.
События разворачиваются в 1922 году, уже после того, как советские власти оккупировали УНР. Главный герой ленты - участник повстанческого движения времен Холодноярской республики Иван по кличке Ворон. Бывший офицер армии УНР не может оставаться в стороне от таких важных исторических событий, поэтому он решил бороться за независимость, волю и будущее украинцев и его собственной семьи.
Интересный факт, что черный ворон по имени Фрейд является профессиональным актером. На его счету уже шесть полнометражных фильмов.
"Черный ворон" является актуальной лентой и сейчас. У нас снова один и тот же враг, который пытается уничтожить нас, но это ему не удается.
"История циклическая, и события, которые происходили 100 лет назад, странным образом перекликаются с происходящим в стране сейчас. Поэтому лозунги и послания, которые я хочу заложить в это кино, должны давать ответы на вопросы настоящего времени. Мы должны осознать, что когда однажды пойти на компромисс с врагом, можно стать заложником, ведь этот компромисс в конце концов становится бесконечным. Если терпеть позор ради мира, наконец получаешь и позор, и войну", - отмечает режиссер фильма Тарас Ткаченко.
Смотрите полный фильм "Чорний ворон" здесь:
Ціна правди
Это общий украинско-британско-польский исторический триллер, основанный на реальных событиях. В фильме рассказывается история валлийского журналиста Гарета Джонса, который, несмотря на угрозы советских спецслужб, первым рассказал миру правду о Голодоморе в Украине. Но ему не поверили…
Смотрите полный фильм "Ціна правди" здесь:
Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Великобритании. Во время съемки сцены в одном из сел в Черниговской области режиссер Агнешка Голланд познакомилась с пожилой женщиной, которая своими глазами помнит Голодомор.
"Эта встреча была для меня особенной - она помогла мне лучше понять то, что произошло и передать эмоции и ситуацию на экране", - рассказала затем Голланд.
Добавим, что саундтреком к фильму стала одноименная песня Джамалы.
Кіборги. Герої не вмирають
"Кіборги. Герої не вмирають" - это военная драма, снятая украинским актером и режиссером крымскотатарского происхождения Ахтемом Сеитаблаевым. В ленте рассказывается о боях в Донецком аэропорту осенью 2014 года.
В фильме немало философских разговоров на совершенно разные темы: о любви к Украине, войне, политических процессах в стране и т.д.
Авторы фильма говорят, что пытались придерживаться реалистичности, поэтому режиссера и актеров консультировали реальные защитники аэропорта, которые рассказывали о быте бойцов, обращении с оружием, манере перемещений, маркировке техники и лексике военных.
"Мы пытались снять честное кино", - подчеркивает Ахтем Сеитаблаев.
Один из находившихся в Донецком аэропорту бойцов отметил, что эта картина является реалистичной, поэтому воинам было сложно смотреть этот фильм, ведь они погружались в те переживания.
Как отмечает режиссер, лента посвящена каждому погибшему и всем оставшимся в живых, их семьям и волонтерам.
Черкаси
Украинский художественный фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю минного тральщика "Черкаси", ставшего единственным из 13 кораблей, удержавшего украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав во время аннексии Крыма в 2014 году.
Консультантом ленты стал настоящий командир тральщика Юрий Федаш, а в актерский состав вошли и моряки, державшие оборону на корабле.
Это фильм, показывающий несокрушимость украинского корабля и стойкий дух всего экипажа.
Додому
В фильме рассказывается об истории крымскотатарской семьи - отца Мустафы и его двух сыновей, один из которых погиб в АТО.
Мустафа едет в Киев, чтобы забрать тело своего погибшего сына и похоронить его в Крыму, согласно мусульманским традициям. Также мужчина хочет забрать домой младшего сына Алима, который учится в столице после аннексии полуострова, однако парень не стремится возвращаться назад.
Взаимоотношения родителей и детей, поиск себя в этом мире является основным мотивом, повторяющимся на протяжении всей драмы.
В ленте затронуты важные темы, касающиеся каждого украинца. Это война на востоке нашей страны, оккупация россиянами Крыма и судьба крымских татар.
В 2019 году фильм "Додому" выдвигали как национального претендента от Украины на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. В 2020 году режиссер ленты Нариман Алиев и актер Ахтем Сеитаблаев получили "Золоту дзиґу" и премию кинокритиков "Кіноколо".
Недавно мы делились списком лучших сериалов об Украине, которые следует посмотреть каждому.
Раньше мы писали о 5 украинских фильмах, которые можно посмотреть во время блекаута.