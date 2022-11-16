Эти трюки помогут легко снять наклейки с любой поверхности: не останется клея и царапин

Ценники, штрих-коды и разные этикетки на клейкой основе производители и продавцы клеят всюду. Часто люди не знают, как снять наклейку из нового холодильника или рамы пластикового окна. Однако есть действенные способы, которые легко помогут решить такую проблему.

Какие способы использовать

Спирт поможет удалить наклейки и избавиться от остатков клея

Если вы решили снять наклейку или остатки клея с предмета или любой поверхности, то спирт точно поможет.

Для этого нужно взять ткань или губку и смочить в спирте, чтобы затем потереть липкий участок. Если наклейка или остатки клея более устойчивы, чем ожидалось, можно смочить ткань спиртом и положить ее непосредственно на участок.

Также можно воспользоваться бутылкой с распылителем, сбрызнув наклейку спиртом и оставить на несколько минут.

Тепло

Для этого способа понадобится фен. Его нужно будет включить на максимальную температуру и направить на наклейку на 3 или 5 минут. По истечении этого времени вы можете удалить наклейку начиная с углов.

Используйте масло

Необходимо просто нанести на этикетку достаточно плотный слой масла или жира и оставить на 10 минут. Затем можно отклеить наклейку и очистить остатки клея губкой, смоченной в жидкости для мытья посуды.

Кроме того, можно использовать оливковое масло. Просто нанесите чуть-чуть на этикетку и оставьте на несколько минут, а затем удалите.

Теплая вода

Убрать наклейку из посуды или стекла можно с помощью теплой воды. Новую посуду, на которой есть наклейка, необходимо поместить в емкость с теплой водой и оставить на час.