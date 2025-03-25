Нет "медбратів" и "балерунів": как избежать языковых ловушек при озвучивании профессий

В Украине существует Национальный классификатор профессий, в котором более 8 000 названий. Однако большинство из них мужского рода, хотя этими терминами обозначают одинаково, как женщин, так и мужчин. В украинском языке нет слов "медбрат" или "балерун" - как разобраться в обозначении профессий и не делать ошибок?

Как разобраться с "мужскими" и "женскими" профессиями и не попасть в ловушку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко в видео на канале в YouTube.

По словам языковеда, мужчину, который профессионально занимается балетом, часто называют "балеруном". Однако, как подчеркивает Александр Авраменко, такого слова в украинском языке не существует. Вместо этого он предлагает использовать правильные соответствия

"Чтобы правильно назвать мужчину-балерину, не говорите "балерун". Вместо этого используйте форму "танцівник балету" или "артист балету", - отмечает Авраменко.

Интересно, что в Национальном классификаторе профессий Украины насчитывается 8 831 профессиональное название, большинство из которых имеют форму мужского рода, независимо от того, кого они обозначают - мужчин или женщин. Несмотря на это, существуют и феминитивы, например "покоївка", "економка", "нянька", "друкарка", "медсестра".

"Кто-то скажет - гендерное неравенство, но не спешите с выводами. В украинском языке есть и женские названия профессий, например, горничная, экономка, няня, машинистка, медсестра. Понятие "медбрат" в классификаторе не существует. Поэтому мужчины, которые завершают обучение по медицинской специальности также называются "медичними сестрами", - отметил языковед.

Конечно, это вызывает дискуссии о гендерном равенстве в языковых нормах, но одновременно отражает традиции украинской языковой системы.

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