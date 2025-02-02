Эти три продукта в разы превосходят молоко по содержанию кальция

Кальций - это жизненно важный минерал, необходимый для крепких костей, здоровых зубов, нормальной работы сердца и мышц. Традиционно считается, что основной источник кальция - это молоко. Но на самом деле некоторые продукты содержат даже больше этого элемента, чем молоко.

О трех продуктах, которые превосходят молоко по содержанию кальция, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Семена кунжута - 975 мг кальция на 100 г

Кунжут - настоящий чемпион по содержанию кальция. Всего 1 столовая ложка кунжутных семян содержит около 90 мг кальция - это больше, чем в стакане молока!

Польза кунжута:

Укрепляет кости и зубы

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Улучшает состояние кожи, волос и ногтей

Как употреблять: Добавляйте кунжут в салаты, йогурты, выпечку или используйте в виде кунжутной пасты (тахини).

Миндаль - 264 мг кальция на 100 г

Миндаль - еще один замечательный растительный продукт, богатый кальцием. К тому же он содержит витамин E, белок и полезные жиры, что делает его идеальным для здорового питания.

Польза миндаля:

Снижает уровень "плохого" холестерина

Улучшает работу мозга

Помогает контролировать уровень сахара в крови

Как употреблять: Ешьте сырой или жареный миндаль, добавляйте в овсянку, смузи или готовьте миндальное молоко.

Капуста кейл (листовая капуста) - 254 мг кальция на 100 г

Зелень также может быть отличным источником кальция! Листовая капуста кейл содержит большое количество этого минерала и прекрасно усваивается организмом.

Польза кейла:

Очищает организм от токсинов

Укрепляет иммунитет

Поддерживает здоровье глаз и сердца

Как употреблять: Добавляйте листья кейла в салаты, готовьте смузи или тушите с оливковым маслом.