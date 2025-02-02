Эти три продукта в разы превосходят молоко по содержанию кальция
Кальций - это жизненно важный минерал, необходимый для крепких костей, здоровых зубов, нормальной работы сердца и мышц. Традиционно считается, что основной источник кальция - это молоко. Но на самом деле некоторые продукты содержат даже больше этого элемента, чем молоко.
О трех продуктах, которые превосходят молоко по содержанию кальция, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Семена кунжута - 975 мг кальция на 100 г
Кунжут - настоящий чемпион по содержанию кальция. Всего 1 столовая ложка кунжутных семян содержит около 90 мг кальция - это больше, чем в стакане молока!
Польза кунжута:
- Укрепляет кости и зубы
- Поддерживает сердечно-сосудистую систему
- Улучшает состояние кожи, волос и ногтей
Как употреблять: Добавляйте кунжут в салаты, йогурты, выпечку или используйте в виде кунжутной пасты (тахини).
Миндаль - 264 мг кальция на 100 г
Миндаль - еще один замечательный растительный продукт, богатый кальцием. К тому же он содержит витамин E, белок и полезные жиры, что делает его идеальным для здорового питания.
Польза миндаля:
- Снижает уровень "плохого" холестерина
- Улучшает работу мозга
- Помогает контролировать уровень сахара в крови
Как употреблять: Ешьте сырой или жареный миндаль, добавляйте в овсянку, смузи или готовьте миндальное молоко.
Капуста кейл (листовая капуста) - 254 мг кальция на 100 г
Зелень также может быть отличным источником кальция! Листовая капуста кейл содержит большое количество этого минерала и прекрасно усваивается организмом.
Польза кейла:
- Очищает организм от токсинов
- Укрепляет иммунитет
- Поддерживает здоровье глаз и сердца
Как употреблять: Добавляйте листья кейла в салаты, готовьте смузи или тушите с оливковым маслом.
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В материале использованы источники - Wikipedia, Nutrients, Health.
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