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Что такое "латте-макияж" и почему он покоряет все мировые тренды: видеопримеры

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Украина, Четверг 03 августа 2023 20:26
Что такое "латте-макияж" и почему он покоряет все мировые тренды: видеопримеры Что такое латте-макияж (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В мире красоты новый тренд - латте-макияж. Он внезапно захватил социальные сети и занимает лидирующие позиции среди модных тенденций этим летом. Такой макияж достаточно универсальный и одновременно изысканный.

Кому он будет подходить и как его сделать - читайте в материале Styler.

Откуда появился тренд

Известная в США визажистка Таниэль Джай сделала такой макияж еще в 2018 году, но тогда он не набрал такой популярности, как сейчас. В 2023 году латте-макияж повторила блогер Рейчел Риглер. Ее видео в TikTok набрало более двух миллионов просмотров, а сам тренд начали активно повторять.

@rachelrigler LATTE MAKEUP cheers :) #makeup #makeuptrends #beauty #lattemakeup #summermakeup #makeuphacks #greenscreen original sound - Rachel Rigler

Сам макияж смотрится довольно просто и естественно. Его "фишка" в том, чтобы подчеркнуть ваш цвет кожи и сделать его насыщеннее с помощью косметики. Таким образом появляется эффект легкого летнего загара.

Универсальность макияжа состоит в том, что он подходит абсолютно любому типажу и адаптируется под любую палитру. То есть фактически вы можете использовать свои привычные продукты для макияжа, подбирая их в пастельно-бежевой гамме.

Как повторить латте-макияж

Для начала обязательно увлажните кожу, чтобы косметика лучше на нее "ложилась". После этого нанесите ваше тональную основу, консилер или CC-крем, чтобы немного выровнять тон. Но не делайте это слишком плотно, чтобы оставить место для естественности.

Далее возьмите кремовый бронзер или пудру и выделите скулы, контур лба, подбородка и челюсти.

Для макияжа глаз можно использовать коричневые, персиковые или бежевые тени. Нанося, хорошо растушевывайте пигмент по направлению к вискам. Стрелки лучше не рисовать, потому что они выбиваются из концепции латте-макияжа. А вот ресницы прекрасно его дополнят: можно использовать как черную, так и коричневую тушь.

При желании можно добавить хайлайтер золотого или бронзового цвета.

Для губ выбирайте кофейный блеск, который визуально придаст объем. Опять же от ярких цветов в этом случае лучше отказаться.

@zeynepberdibek1 latte makeup

Раньше мы рассказывали, какие ошибки в макияже визуально прибавляют возраста.

Читайте также, как убрать морщинки на шее без походов к косметологу.

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