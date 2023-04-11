Как Coca-Cola влияет на организм: вся правда о популярном напитке

Практически все люди пьют популярный газированный напиток Coca-Cola. Одни считают, что он такой напиток очень вреден для организма, другие же видят только пользу.

Об этом сообщила иммунолог Дарья Литвиненко в Instagram .

Что известно

Эксперт назвала интересные факты о Coca-Cola, среди них:

Кока-кола была создана в 1886 году в Атланте, США фармацевтом Джоном Пембертоном;

Сначала она продавалась как лекарство в аптеках, которое должно помогать уменьшить боль и дать энергию;

Название Coca-Cola происходит от основных ингредиентов напитка - листьев коки и орехов коли.

Какая опасность

Кислота

Эксперт говорит, что Coca-Cola содержит ортофосфатную кислоту и сам напиток имеет кислотность между 4-5, но в желудке кислотность до 2 (это значительно кислее).

"То есть на слизистую это не будет что-то необычное по кислотности (при условии, что все хорошо у человека с желудком), но навредит зубной эмали так же как и другие кислые продукты", - говорится в сообщении.

В общем, все советы, что таким напитком можно мыть чайник, базируются на действии этой кислоты. Однако из-за красителей можно еще и запачкать посуду.

Сахар

Как и любой газированный напиток, Coca-Cola прежде всего опасна большим содержанием сахара. Однако такие напитки есть и без сахара, но там есть сахарозаменитель аспартам.

Поэтому диабетикам она более полезная, другим - вредна, потому что вред для микробиому преобладает пользу от отсутствия сахара.

"Есть Кола где есть стевия вместо аспартама, это лучший вариант, но такую надо искать", - добавила эксперт.

По словам эксперта, Coca-Cola не полезна для организма, и если ее пить постоянно, то существенно ухудшится состояние организма.