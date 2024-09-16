Обновить всю квартиру за 48 часов: возможно ли это и как это сделать

Вы мечтали когда-нибудь о быстром обновлении интерьера, но боялись затяжного ремонта? А что, если мы скажем, что изменения в вашей квартире возможны всего за два дня?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как сделать за выходные полное обновление дома и достичь впечатляющих результатов.

Подготовка - залог успеха

Прежде чем браться за кисть или шуруповерт, важно потратить время на подготовку. Это может показаться очевидным, но качественное планирование значительно упрощает процесс и экономит драгоценное время.

Начните с того, чтобы составить подробный список материалов и инструментов, которые вам понадобятся. После этого закупите все необходимое заранее, чтобы не терять часов на поездки в магазин.

Выберите фронт работ. Что можно реально сделать через два дня? Например, покраска стен, замена светильников, обновление текстиля - отличные варианты для краткосрочного ремонта. Оцените, сколько времени займет каждое задание во избежание спешки и ошибок.

Стены - основа перемен

Покраска стен - один из самых быстрых способов полностью изменить облик комнаты. Используйте быстросохнущую краску, которая высыхает за 1-2 часа. Это позволит нанести второй слой в тот же день и завершить процесс уже через несколько часов.

Если вы не желаете окрашивать все стенки, можно сделать акцентную стенку. Одна яркая или текстурная стена может придать комнате совершенно новый облик без значительных затрат времени. Выбирайте цвета, гармонирующие с другими элементами интерьера для достижения гармонии.

Выбирайте быстросохнущие краски - это сэкономит время и позволит быстро завершить проект.

- это сэкономит время и позволит быстро завершить проект. Акцентная стена - интересный и быстрый способ внести что-то новое без перекраски всех стен.

- интересный и быстрый способ внести что-то новое без перекраски всех стен. Текстурные покрытия - добавят глубины и стиля помещению.

Одна новая стена – и квартира уже "посвежела" (фото: Freepik.com)

Текстиль - быстрая смена декораций

Обновление текстиля - простой и эффективный способ обновить интерьер. Замена штор, подушек, покрывал мгновенно изменяет атмосферу комнаты. Выбирайте текстиль в единой цветовой гамме для гармоничного и завершенного образа помещения.

Интересно, что цветовая гамма интерьера оказывает влияние на наше настроение и работоспособность. Например, синие оттенки способствуют концентрации, а желтые - стимулируют креативность. Поэтому выбирайте текстиль с учетом не только внешнего вида, но и психологического эффекта.

Замените шторы - новые шторы могут изменить внешний вид всей комнаты.

- новые шторы могут изменить внешний вид всей комнаты. Обновите подушки - яркие или тематические подушки создают новый акцент.

- яркие или тематические подушки создают новый акцент. Выберите новые покрывала - их смена может сделать комнату более уютной или, наоборот, изысканной.

Освещение - магия света

Освещение играет одну из ключевых ролей в создании атмосферы помещения. Замените старые люстры на современные светильники. Разместите торшеры или настольные лампы для создания уютных световых зон.

Светильники с регулируемой яркостью позволят быстро менять настроение в комнате: от яркого дневного до спокойного вечернего освещения. Это делает помещение многофункциональным и гибким для разных нужд.

Замена люстры - современный светильник сразу обновит пространство.

- современный светильник сразу обновит пространство. Добавьте торшеры или лампы - для создания зон уюта.

- для создания зон уюта. Регулируемое освещение позволяет легко менять атмосферу в комнате.

Новые зоны освещения могут произвести новое впечатление от интерьера (фото: Freepik.com)

Мебель - обновление без затрат

Полная замена мебели за выходные маловероятна, но можно усовершенствовать уже имеющиеся. Перекрасьте старый комод или смените ручки на шкафах. Добавьте новые чехлы на стулья или диваны - это обновит интерьер без значительных финансовых затрат.

Креативная идея: используйте самоклеющуюся пленку для обновления кухонных шкафов или комодов. Это быстрый, экономичный и эффектный способ дать вторую жизнь старой мебели.

Перекрасьте старый комод - новый цвет придаст ему современный вид.

- новый цвет придаст ему современный вид. Замените ручки на мебели - небольшие изменения создают большой эффект.

- небольшие изменения создают большой эффект. Используйте самоклеющуюся пленку для быстрого обновления мебели.

Последние штрихи – финальный акцент

Последние детали играют немаловажную роль в завершении образа интерьера. Разместите новые картины, вазы, свечи или декоративные подушки. Эти элементы создают уют и особенность вашего пространства.

Главное - не пытайтесь сделать все и сразу. Сосредоточьтесь на ключевых элементах, а остальное можно постепенно доделать. Качественный результат всегда лучше, чем спешка и небрежность.