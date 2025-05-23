Эти 6 романтических фильмов изменят взгляд на отношения: обязательно к просмотру

Хотите лучше понять сложный мир отношений? Эти романтические фильмы заставят по-новому взглянуть на любовь и вдохновят лучше познать себя.

От комедий до мелодрам - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов, которые согреют сердце и душу.

"Любовь с предупреждением"

Молодая юристка Люси устала от поведения своего руководителя Джорджа, который использует ее как личную помощницу. Она решается на увольнение, но вынуждена отработать две недели. И здесь герои осознают, что имеют не только рабочие чувства.



"Когда Гарри встретил Салли"

Классическая романтическая история, в которой исследуют вопрос, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. После первой встречи пути Гарри и Салли периодически пересекаются в жизни. Они обсуждают свои отношения и постепенно осознают чувства друг к другу.



"Любовь и другие неприятности"

Романтическая комедия рассказывает об эксперте Пауле, которую нанимают родители, чтобы она помогла их сыну покинуть дом. В конце концов необычный метод "лечения" девушки приводит к ряду комических ситуаций и неожиданных чувств.



"Идеальное свидание"

Чтобы собрать деньги на колледж, старшеклассник Брукс создает приложение, где любой может нанять его как фальшивого бойфренда. Однако со временем это приключение заставляет парня задуматься над своей жизнью.



"Обещать - еще не жениться"

Американская мелодрама о том, как снова найти свою любовь. Фильм рассказывает о группе друзей из Балтимора, которые пытаются разобраться в сложностях современных отношений.



"Развод по-американски"

После ссоры Гэри и Брук решаются на расставание, однако ни один из них не хочет покидать общую квартиру. Это приводит к эмоциональным противостояниям, которые заставляют пару пересмотреть свои отношения.