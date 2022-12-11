Эти способы позволят вашей свече гореть намного дольше: простые лайфхаки

Из-за массовых атак на украинскую электрическую инфраструктуру люди вынуждены часами сидеть без света. И на помощь приходят не только различные достижения техники в виде ламп и фонарей, а обычные свечи.

Однако эти свечи быстро сгорают и порой одной не хватает даже на три-четыре часа. Как можно продлить срок горения свечи, рассказали в Lime.

Какие бывают свечи и сколько они горят

Восковые свечи. Из соевого или другого растительного воска. Они горят около часа и их лучше зажигать в просторных помещениях. Имеют специфический запах.

Пчелиный воск. Горят около часа. Не имеют специфических запахов. Считаются самыми оптимальными и безвредными.

Парафиновые свечи. Сгорают очень быстро - до 30 минут. Имеют специфический запах парафина, от которого может болеть и кружиться голова. После таких свечей нужно проветривать помещение.

Гелевые свечи. Эти свечи горят очень долго - до 4 часов. Но у них есть большой минус - неприятный запах.

Почему свечи сгорают быстро

Свеча сгорает намного быстрее, если она стоит рядом с батареей, печкой, камином или другим источником тепла. Также свечи горят быстрее, если в помещении тепло.

Сокращает период горения свечи сквозняк или же неправильная установка - под углом. Пламя будет огромным и свеча выгорит менее, чем за час. Это видно сразу - такая свеча начинает коптить.

Если у свечи слишком длинный фитиль и он гнется, то она прослужит вам недолго.

Кроме того, необходимо сливать лишний воск или парафин, когда свеча горит - иначе она быстро выгорит.

Как продлить срок горения свечи

Соль. Насыпьте в расплавленный парафин немного соли - так она будет меньше плавиться и станет дольше гореть.

Морозилка. Перед тем как зажечь свечу, положите ее на ночь или на пару часов в морозильную камеру. Замерзший воск станет плотнее и будет гореть намного дольше. Свечи нужно замораживать перед каждым использованием.

Фитиль. Чем длиннее фитиль, тем быстрее сгорает свеча. Если у вашей свечи он длинный - отрежьте его до минимума. И старайтесь делать это каждый раз, когда зажигаете свечу. Длина фитиля не должна превышать 1 см.

Сливайте воск или парафин. Возьмите баночку или стакан, закрепите новый фитиль и регулярно сливайте воск или парафин, которые собираются. Так вы сможете сделать еще одну свечу.