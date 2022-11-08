Эти способы помогут вам сохранить продукты без холодильника надолго: лайфхаки от известного кулинара

Овощи и фрукты

Такие продукты без холодильника не испортятся, но им нужно создать необходимые условия - прохладное место и песок. Песок впитает лишнюю влагу.

Морковь, свеклу, корнеплоды сельдерея, петрушки или пастернака положите в ящик так, чтобы они не соприкасались друг с другом. А потом пересыпьте сухим песком.

Если нет песка, но есть ящик из дерева и много лука - насыпьте луковую шелуху.

Еще овощи можно хранить в глине. Ее разводят с водой и окунают туда овощи. В таком чехле они долго не будут портиться.

Все овощи при хранении нужно очищать от листьев - тогда плоды не будут прорастать и не потеряют свои вкусовые качества.

Картофель. Для картофеля подойдет любое темное место. Главное - обеспечить доступ воздуха. Лучше всего поставить ящики из брусков или сетки.

Картофель можно пересыпать слоем пепла или свежегашеной известью.

Чеснок. Хранить чеснок можно, как и картофель - в ящике с золой. Нужно следить, чтобы он не стал мягким. Если это произошло - использовать нужно быстро, максимум до 2 недель. Чеснок еще можно пересыпать опилками.

Также чеснок можно положить в полиэтиленовый пакет и закопать на 30 см под землю.

Цветная капуста. Долго лежать в холодильнике такая капуста не может и свежую нужно употребить побыстрее. Чтобы продлить ей срок годности, капусту следует завернуть в капустные листья и повесить в сетке на сквозняке. Она не должна касаться поверхностей и будет иметь доступ к воздуху.

Помидоры и огурцы. Сложите их в чистые решетчатые ящики и пересыпьте слоем опилок не смолистых пород деревьев. Каждый плод можно завернуть в бумагу.

Еще огурцы можно сложить хвостиками вниз и погрузить на три четверти в воду. Воду надо менять каждый день.

Фрукты и ягоды. Если увидите, что начался процесс порчи, то сварите джем, компот, сделайте цукаты.

Если начали портиться овощи - законсервируйте или засолите.

Мясные продукты, колбаса и сыр

Такие продукты Евгений Клопотенко рекомендует перематывать бумагой или пергаментом. Если на улице холодно, то можно завернуть в бумагу, потом в полотенце, сложить в металлическую посуду и выставить на балкон или улицу.

Свежее или мороженное мясо, рыба

Из таких продуктов лучше сразу делать консервы. Тушенка простоит намного дольше и хранить ее нужно в прохладном и темном месте.

При доступе к огню и кастрюле с водой, поместите банки с мясом или рыбой в кастрюлю, доведите до кипения. Варить нужно до смягчения мяса или костей в рыбе.

Если нет возможности варить, то положите мясо или рыбу в банки или кастрюлю, пересыпьте солью. Можно залить маслом, чтобы в продукты не попадал воздух.

Еще можно приготовить солевой раствор: 500 мл холодной воды и 10 ст. ложек соли.

Перед употреблением такого мяса его лучше вымочить в холодной воде, чтобы убрать соль.

Сливочное масло и сыр

Масло оберните пергаментной бумагой, сложите в емкость, залейте холодной и подсоленной водой. Сверху накройте тарелкой, а на нее поставьте что-то тяжелое. Поставьте на улицу, если там совсем холодно или отнесите в погреб, подвал, любое прохладное место.

Сыр хорошо хранится без холодильника, но его нужно сложить в пакет и хорошо завернуть.

Молоко, творог и сметана

Молоко нужно перекипятить, добавить ¼ ч. ложки соды на 3 л. Потом перелить в сухие чистые банки. Творог сложите в банки, а потом поместите в холодную воду. То же самое можно сделать со сметаной.