На день или навсегда? Как проверить долгосрочную совместимость в отношениях
Когда мы только начинаем отношения, и партнер нам очень нравится, то, конечно, хотим, чтобы это было не на неделю или месяц, а на всю жизнь. Но не всем так везет. Психологи говорят, что проблема может крыться в самом начале, и выяснить все нужно, как говорится, "на берегу".
Об этом пишет канал Сексология. Самооценка и отношения.
Задайте всего восемь вопросов, касающихся вас обоих
- Дети
Одинаково ли мы относимся к тому, чтобы иметь (не иметь) детей?
- Деньги
Можем ли мы поговорить о наших финансах и о том, как мы оба видим управление ими?
- Интересы
Есть ли у нас обоих интересы (хобби) и полноценная жизнь вне этих отношений?
- Изменения
Хотела ли бы ты быть с ним (ней), если он (она) останется таким (такой), как сейчас, и никогда не изменится?
- Табу
Какие вещи для тебе недопустимы и ты их не сможешь простить?
- Секс
Можем ли мы делиться своими сексуальными потребностями?
- Цели
Есть ли у нас схожие жизненные цели?
- Взаимодействие
Можем ли мы общаться уважительно и честно делиться своими чувствами, эмоциями, проблемами?
Если среди этих вопросов слишком много вызывало у вас сомнительные ответы, стоит задуматься, тот ли человек с вами рядом.
Раньше мы писали, как вернуть огонь в отношения.
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