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На день или навсегда? Как проверить долгосрочную совместимость в отношениях

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Воскресенье 13 ноября 2022 22:22
На день или навсегда? Как проверить долгосрочную совместимость в отношениях Фото: Как проверить долгосрочную совместимость в отношениях (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда мы только начинаем отношения, и партнер нам очень нравится, то, конечно, хотим, чтобы это было не на неделю или месяц, а на всю жизнь. Но не всем так везет. Психологи говорят, что проблема может крыться в самом начале, и выяснить все нужно, как говорится, "на берегу".

Об этом пишет канал Сексология. Самооценка и отношения.

Задайте всего восемь вопросов, касающихся вас обоих

  • Дети

Одинаково ли мы относимся к тому, чтобы иметь (не иметь) детей?

  • Деньги

Можем ли мы поговорить о наших финансах и о том, как мы оба видим управление ими?

  • Интересы

Есть ли у нас обоих интересы (хобби) и полноценная жизнь вне этих отношений?

  • Изменения

Хотела ли бы ты быть с ним (ней), если он (она) останется таким (такой), как сейчас, и никогда не изменится?

  • Табу

Какие вещи для тебе недопустимы и ты их не сможешь простить?

  • Секс

Можем ли мы делиться своими сексуальными потребностями?

  • Цели

Есть ли у нас схожие жизненные цели?

  • Взаимодействие

Можем ли мы общаться уважительно и честно делиться своими чувствами, эмоциями, проблемами?

Если среди этих вопросов слишком много вызывало у вас сомнительные ответы, стоит задуматься, тот ли человек с вами рядом.

Раньше мы писали, как вернуть огонь в отношения.

Кроме того, узнайте о самых распространенных мифах о сексе, в которые в наше время стыдно верить.

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