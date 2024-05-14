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Эти способы помогут очистить комнатные растения от пыли и избежать проблем

Вторник 14 мая 2024 18:12
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Эти способы помогут очистить комнатные растения от пыли и избежать проблем Как очистить комнатные растения от пыли (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Как и все остальное в доме, комнатные растения могут припадать пылью и грязью. Все это накопление может помешать растениям функционировать определенным образом и лишить их органического, яркого вида. Поэтому следует знать, как правильно очистить листья растений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Как очищать

Растения с крепкими блестящими листьями нужно осторожно протереть влажной тканью, чтобы удалить накопившуюся грязь. А растения с шерстистой листвой требуют более щадящего метода.

В частности, можно использовать кисточку для макияжа с мягкой щетиной, чтобы убрать пыль с каждого листика. Избегайте использования щеток с грубыми краями, так как они могут повредить поверхность растения.

Чтобы очистить кактусы, можно использовать пинцет, чтобы достать любой мусор.

Очищать растения нужно один раз в месяц, тогда они будут выглядеть здоровыми и сияющими.

Комнатные растения поглощают CO2 и выделяют кислород через поры листьев. Грязные листья просто не могут поглотить столько CO2 или выделить столько кислорода в воздух. Это ухудшит здоровье растения и качество воздуха. Вытирание пыли или мытье растений может значительно улучшить их здоровье и улучшить качество воздуха.

Также один из способов помыть комнатные растения - в кухонной раковине. По сравнению с душем гораздо легче контролировать напор и температуру воды, а также удерживать листья, чтобы они не сломались.

Очистить почву от мусора

Частью поддержания чистоты растения является очищение почвы от мусора. Это предотвратит образование плесени на опавших листьях, цветах и т.д. и сохранит ваше растение в безопасности. Это также обеспечит лучший поток воздуха.

Грунт при промывке необходимо защищать. Даже если растения не боятся влаги, переувлажнение почвы может навредить. Кроме того, вместе с водой в землю попадет вся пыль и вредные вещества из листьев.

Важно, что вода, используемая для регулярной очистки и опрыскиваний, должна быть теплой. Большая часть комнатных растений не любит, когда температура воды ниже температуры воздуха в доме.

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