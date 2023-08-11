Эти способы помогут надежно защитить телефон от воров

Защита телефонов от воров и хакеров очень важна, ведь в устройствах есть банковские приложения, а в памяти хранятся личные фотографии. Каждому пользователю важно знать, как защитить свои персональные данные в случае кражи смартфона.

Как защитить смартфон

Лучшее место для смартфона - внутренний карман одежды, где вы его физически ощущаете. Если телефон находится в рюкзаке или сумочке, а вы находитесь в транспорте или толпе - держите их перед собой, а не на спине или плече.

Разговаривать на улице, особенно в местах, где много людей, лучше с помощью гарнитуры или наушников. Когда вы держите телефон в руке, вор легко может его выхватить и исчезнуть в толпе.

Надежный пароль

Для сохранения данных важно установить надежный пароль. Для разблокировки экрана лучше отказаться от традиционных паролей: PIN-кода или графического.

Лучше использовать сложный шифр, состоящий из нескольких символов и содержащий комбинацию из цифр и букв. Однако слишком длинным его делать не стоит, иначе будет не удобно.

Для защиты аккаунтов используйте двухуровневую аутентификацию. В частности, помимо основного пароля на вход, нужно еще ввести дополнительный, который посылается с помощью СМС на телефон.

Такой метод является достаточно надежным и эффективным способом защиты. К тому же не забывайте время от времени менять пароли - хотя бы 1 раз в год.

Удаленное стирание данных

Если смартфон был утерян или украден, то для защиты банковских приложений можно удалить из него всю информацию.

Для этого необходимо использовать функцию удаленного удаления данных. Это крайняя мера, которой следует воспользоваться только в том случае, если надежды найти смартфон уже не осталось.

Однако важно такое приложение установить заранее, поддерживаются они всеми популярными операционными системами. Среди приложений можно выбрать - "Найти iPhone", "Android Device Manager" или "Find My Device".

Как удалить данные с iPhone

Для удаления всей информации необходимо зайти с компьютера в iCloud и воспользоваться функцией "удалить iPhone".

После этого все данные будут уничтожены, но телефон уже невозможно будет отследить. Выполнить эту процедуру не так просто: нужно будет ответить на контрольные вопросы. После этого данные с телефона удаляются, а сам он блокируется.

Для разблокировки iPhone необходимо ввести Apple ID и пароль. При отсутствии этих данных разблокировать его практически невозможно даже из-за техподдержки.

Стирание с Android

Удаленно стереть данные с Android можно с помощью приложений "Android Device Manager" или "Find My Device".

Однако важно знать, что при наличии нескольких SD-карт данные удаляются только с первой из них. К тому же удаление с SD-карт происходит с помощью быстрого форматирования, после которого информацию можно восстановить.

Добавим, что важно не игнорировать сообщения системы поддержки сервисов, в которых вы зарегистрированы и которые использовались на потерянном устройстве. Эти сообщения могут содержать информацию о постороннем входе в аккаунт или попытках такого входа.