Этот дешевый овощ поможет улучшить состояние сердца и избежать болезней

Чтобы сохранить сердце здоровым, следует отказаться от вредных привычек и минимизировать стресс. Но самое простое, что можно сделать - это следить за своим питанием. Следует добавить в рацион полезные продукты.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Sage Journals" .

Какие продукты добавить в рацион

Чтобы улучшить состояние здоровья, следует добавить в рацион яркую и вкусную свеклу. Овощ и его сок содержит множество питательных веществ и помогает предотвратить дефицит важных компонентов в организме.

Британский кардиологический фонд провел исследование и выяснил, что с проблемами сердечно-сосудистой системы эффективно борется свекла.

Важно отметить, что нарушение - это прямой путь к ишемической болезни сердца, которой можно легко и бюджетно избежать.

В составе свеклы есть соединения, стимулирующие выработку оксида азота, положительно влияющего на процессы регуляции артериального давления, а также выполняющего важную функцию поддержания сердечно-сосудистой системы. А свекольный сок оказывает антигипертензивное действие.

Также в составе овоща есть витамин С и цинк, которые укрепляют иммунную систему и стимулируют работу мозга.

К тому же свекольный сок содержит антиоксиданты, витамин А, В6 и железо. Они защищают печень от воспаления и окислительного стресса, повышают его способность выводить токсины из организма и предотвращают возникновение жировых отложений.

Кому нельзя употреблять свеклу

Этот овощ нужно исключить людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря. Щавелевая кислота в составе свеклы может навредить при мочекаменной болезни. В корнеплоде много сахара, потому его нужно ограничить диабетикам. Не рекомендуется продукт при гастрите.

Этот овощ имеет слабительный эффект, поэтому его следует исключить при диарее. Детям есть свеклу можно с 1 года. Перед введением свеклы в рацион малышу следует дать несколько капель свекловичного сока и проверить наличие аллергии.

Какие цены на свеклу

По данным сайта "Минфин", в популярных супермаркетах средняя цена на свеклу составляет 14,15 грн/кг. А вот цены на свеклу молодую несколько выше. Сейчас ее можно приобрести за 54,22 грн/кг.