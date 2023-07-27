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Эти шесть пород собак считаются самыми умными

Какие породы породы собак самые умные (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Некоторые породы собак имеют более высокий интеллект, лучшую память, легче поддаются дрессировке. Если вы планируете завести верного друга, следует при выборе учитывать эти качества будущего питомца.

О том, какие породы собак считаются самыми умными - читайте в материале Styler.

Ротвейлер

Эта крепкая и мощная собака еще имеет и высокий интеллект. Ротвейлер легко поддается дрессировке, его можно будет научить выполнять разнообразные команды.

Собака всегда остается преданной хозяину, это надежный защитник, который никогда не предаст. Единственное условие к воспитанию домашнего любимца - регулярные физические нагрузки и тренировки.

Ротвейлер (фото: wikipedia)

Доберман

Доберманы - изящные, грациозные животные и надежные охранники. Такие собаки очень ловки, умны и смелы, имеют хорошо развитую мускулатуру и легко поддаются дрессировке.

Подходят для людей, у которых есть время на длительные прогулки. Несмотря на распространенный миф об их агрессивности, эти животные действительно развиваются под влиянием своих хозяев.

Доберман (фото: wikipedia)

Немецкая овчарка

Об умственных способностях этой породы знают, пожалуй, все и не зря. Этих собак отличают высокий интеллект и феноменальная память. Кроме того, животные могут помочь владельцу преодолеть стресс и успокоиться.

Немецких овчарок часто используют в качестве надежных охранников и защитников, ведь они легко справятся с любой опасностью, не боятся экстремальных ситуаций и хорошо поддаются дрессировке.

Овчарка (фото: freepik)

Пудель

Милый и сообразительный пес, в первую очередь отличающийся своим оригинальным внешним видом. Пудели очень общительны,

Эти четырехлапые очень послушные и сообразительные, они быстро запоминают все команды и любят изучать что-то новое.

Пудель (фото: freepik)

Папийон

Несмотря на малые размеры, это послушная, умная порода, которая никогда не может усидеть на одном месте.

Из-за малых размеров папийонов можно держать в квартире. Однако необходимо обеспечить им регулярную активность и обязательно каждый день выходить на прогулку.

Папийон (фото: petsi)

Бордер-колли

Они считаются едва ли не самыми умными домашними любимцами - вы можете научить собаку выполнять наибольшее количество команд. А сам процесс обучения будет длиться очень быстро и легко. Следует учесть, что животные требуют очень много внимания и регулярного выгула.

Также не забывайте, что эти любимцы не очень любят жить в квартире и нуждаются в пространстве.

Бордер-колли (фото: petsi)

 

Раньше мы писали о том, какие породы собак считаются самыми тихими и спокойными.

Также читайте, какие породы кошек существовали еще с давних времен.

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