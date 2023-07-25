Названы "ужасные" привычки, которые на самом деле полезны для здоровья: список

Чтобы поддерживать здоровье в хорошем состоянии, следует обращать внимание не только на то, что вы пьете и едите, а также на свои привычки. Часто мы слышим, что сплетничать и ругаться - это плохо, однако оказалось, что такие привычки полезны для здоровья.

О "ужасных" привычках, которые на самом деле полезны, рассказали в популярном издании Realbuzz.

Сплетничать

Большинство из нас действительно любит сплетничать, а некоторые это делают даже неосознанно. Очень часто мы слышим фразу, что сплетничать - это плохо. Однако на самом деле эта "ужасная" привычка улучшает настроение, снимает стресс и тревогу. Поэтому сплетничайте на здоровье, но важно при этом никому не навредить.

Употребление кофе

Конечно, речь не идет о том, что кофе нужно пить чашками. На самом деле, употребление этого напитка (не более трех чашек в день) положительно повлияет на настроение, работу метаболизма и усилит эффективность от физических упражнений.

Неусидчивость

На самом деле непоседливость - это прекрасная привычка, особенно часто она есть у детей. Неусидчивость поможет организму больше сжигать калорий и поддерживать свое тело в тонусе. Попробуйте чаще выполнять какие-либо упражнения, например, вставать, чтобы переключить телевизор, не используя пульт и т. д.

Нецензурная лексика

Ругаться посреди улицы не рекомендуется, однако в определенных ситуациях нецензурная лексика может оказаться полезной. Например, когда вы ударились о что-то или испытываете стресс, ругань поможет облегчить боль и улучшить настроение.

Пропуск душа

Конечно, не имеется в виду, что это нужно делать постоянно. Однако, если вы будете пропускать душ изредка, вы можете оказать услугу для своего организма.

Ежедневное мытье не только лишает вашу кожу натуральных масел, но и также полезных бактерий, помогающих предотвратить болезни . Если вы все-таки решили пропустить душ, то сделайте это тот в день, когда вы будете менее физически активны.

Проявление негативных эмоций

На самом деле сдерживание эмоций, пусть и отрицательных - истощает психику и вредно влияет на работу организма, особенно на сердце. На самом деле, проявление эмоций облегчает последствия стресса и помогает скорее успокоиться.

Тяга к нездоровой пище

Если вы пытаетесь похудеть и строго ограничили потребление нездоровой пищи, то и неудивительно, что захочется потом запрещенных продуктов. К тому же не нужно себя ограничивать в еде, если чего-то хочется, например сладкого, лучше его немного съесть и дальше идти к своей цели.

Также если вы запретили для себя большое количество продуктов, тяга к "вредной" пище, может являться признаком дефицита питательных веществ в вашем рационе.

Загар

Часто мы слышим, что загар - это вредно для кожи и нужно прятаться от солнца. Однако эксперты рекомендуют проводить примерно 10 минут на солнце.