Эти шапки следует выбросить из гардероба! Они портят стильный образ

Зимний образ очень легко испортить неправильно подобранной шапкой. Лишь одна деталь выдаст тот факт, что вы не являетесь иконой стиля и немного отстали от модных тенденций.

О том, какие шапки не стоит носить в этом сезоне, рассказываем ниже.

Разноцветная шапка

Когда-то модные разноцветные полосатые шапки уступили место более скромным и лаконичным вариантам. Однотонные или двухцветные головные уборы гораздо проще соединить с зимним гардеробом. Разноцветные шапки наоборот часто портят образ, лишают его гармонии.

Разноцветные шапки сложно совмещать с зимней одеждой (фото: freepik.com)

Шапки с большим помпоном

Шапки с большими бубонами ушли в прошлое уже давно. Поэтому если в вашем гардеробе до сих пор такой головной убор остался, можете избавиться от него без сожаления. Такая вещь точно испортит ваш зимний образ.

Лучше обратите внимание на теплые и минималистичные модели шапок.

Шапки с большими бонбонами уже вышли из моды (фото: freepik.com)

Головные уборы с "ушками"

Вязаные шапки с веселыми и детскими элементами "ушками", "хвостиками" или цветочками выглядят странно. Такие головные уборы очень подходят детям, но совершенно не подходят взрослым.

Если хотите сделать свой зимний образ эффектным и таким, чтобы он запомнился - подберите к шапке стильный шарф или украсьте ее деликатной брошью.

Шапки с удивительными "ушками" подходят детям, но не взрослым (фото: freepik.com)

Шапки с массивными принтами или нашивками

Головные уборы с большими логотипами брендов или надписями являются признаком безвкусицы. Тем более, что в большинстве случаев эти лейбли не оригинальны, а лишь копируют известных производителей.

Лучше выберите модель с мелкой надписью или вообще без нее. Также не стоит покупать шапку с массивными рисунками или узорами. Часто они выглядят бессмысленно.

Массивные нашивки, надписи или этикетки визуально портят шапку (фото: freepik.com)

Меховые шапки

Сейчас мода делает акцент на искусственный мех, а не натуральный. Поэтому головные уборы из чернобурки или песца - это уже пережиток прошлого, который у многих ассоциируется с норковыми шапками времен 90-х годов прошлого века.

Сейчас есть много стильных вариантов, которые не менее теплые, чем меховые шапки, но намного проще в уходе.

Этой зимой лучше отказаться от такой модели шапки (фото: freepik.com)