Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советы

Обои - это главное, от чего зависит вид комнаты. Поэтому очень важно тщательно выбрать правильные обои в каждое помещение, учитывая все нюансы. Какие существуют виды обоев и к каким комнатам каждый из них подходит?

РБК-Украина (проект Styler) сделало инструкцию, как разобраться в видах обоев и создать с их помощью красивый интерьер в доме.

Назначение помещения

Для спален и гостиных подходят почти все виды обоев. Но если вы хотите соединить эстетику и практичность, обратите внимание на обои флизелиновые и текстильные.

В детскую комнату лучше выбрать бумажные обои: они экологичны и недороги. Если малыш решит украсить стены своими рисунками, переклеить такие обои будет не жалко.

На кухне или в квартире-студии хорошо прослужат виниловые обои и флизелиновые с влагостойким покрытием.

В помещениях с большой проходимостью или перепадами температур (коридоры, прихожие, балконы) следует выбрать виниловые обои, обои под покраску или жидкие обои.

Натуральные обои или фотобои лучше использовать для зонирования пространства.

Обои с крупным узором помогут скрыть неровные стены (фото: Freepik.com)

Неровные стены, свет и влажность

Если стены имеют неровности, лучше их скроют флизелиновые, виниловые и текстильные обои. Бумажные обои, напротив, лишь подчеркнут недостатки.

Чем темнее помещение, тем светлее должны быть обои. В комнатах на солнечной стороне можно выбрать темные обои, но с высокой светостойкостью.

В помещениях, где есть доступ к воде, но работает вентиляция, можно клеить любые обои. Главное, чтобы они были влагостойкими.

В комнатах с плохой вентиляцией лучше использовать "дышащие" обои: бумажные или флизелиновые на бумажной основе. От виниловых и текстильных лучше отказаться, поскольку в условиях повышенной влажности под ними может появиться плесень.

Будут ли в помещении дети или домашние животные - если да, выбирайте обои, которые можно мыть и устойчивы к механическим повреждениям. По уровню стойкости к влаге обои делятся на водостойкие, моющиеся и супермоющиеся.

Обои должны гармонировать с мебелью (фото: Freepik.com)

Какие существуют разновидности обоев

Бумажные обои

Доступны и экологичны.

Легко повреждаются, не устойчивы к влаге, теряют цвет со временем.

Флизелиновые обои

Крепкие, легко клеящиеся, экологичные.

Устойчивы к механическим повреждениям, хорошо скрывают неровности стен.

Виниловые обои

Устойчивы к износу, влаге, хорошо маскируют дефекты стен.

Не пропускают воздух, тяжелые, дорогостоящие, выделяют токсические вещества при горении.

Текстильные обои

Роскошные, с хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Дорогие, накапливающие пыль, сложные в уходе и наклеивании.

Фотообои

Используются для акцента, могут зрительно расширить пространство.

Экологические и доступные по цене.

Обои под покраску

Могут многократно перекрашиваться, долговечны.

Используются для создания однотонных стенок с фактурой.

Акриловые обои

Более легкие и доступные, чем виниловые.

Менее износостойкие, нельзя мыть.

Натуральные обои

Экологические, стойкие, долговечные.

Требуют специального ухода, не подходят для влажных помещений.

Жидкие обои

Без швов, эластичны, долговечны.

Нуждается в лаковом покрытии, если есть натуральные компоненты.

Кварцевые обои

Долговечны, экологичны, устойчивы к влаге.

Требуют осторожного обращения из-за обсыпания песчинок.

Пробочные обои

Влагостойкие, износостойкие, хорошо изолируют шум.

Ограниченный выбор цветов и фактур используется для зонирования.

Всегда берите хотя бы на один запасной рулон больше (фото: Freepik.com)

Полезные советы

Помните о стыковке. Однотонные обои с абстрактным рисунком не требуют подгонки, а обои с большим ярким принтом, повторяющимся рисунком и изображением требуют ее. Это означает, что для каждого полотна требуется запас на подгонку.

Тщательно проверяйте все значки на рулоне. Они говорят о том, насколько обои устойчивы к солнечному свету, как их можно мыть и насколько сложен уход за ними.

Купите обои одной партии. Даже если рулоны отличаются только одной цифрой, их лучше не брать. Цвет может быть идентичным, а вот фактура может отличаться, и после поклейки стена не будет смотреться однородно.

Берите обои с запасом. При недостатке обоев вы не только рискуете не найти такой же артикул и партию, но и останетесь с оставшимися подрезками после подгонки рисунка.