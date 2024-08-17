Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советы
Обои - это главное, от чего зависит вид комнаты. Поэтому очень важно тщательно выбрать правильные обои в каждое помещение, учитывая все нюансы. Какие существуют виды обоев и к каким комнатам каждый из них подходит?
РБК-Украина (проект Styler) сделало инструкцию, как разобраться в видах обоев и создать с их помощью красивый интерьер в доме.
Назначение помещения
Для спален и гостиных подходят почти все виды обоев. Но если вы хотите соединить эстетику и практичность, обратите внимание на обои флизелиновые и текстильные.
В детскую комнату лучше выбрать бумажные обои: они экологичны и недороги. Если малыш решит украсить стены своими рисунками, переклеить такие обои будет не жалко.
На кухне или в квартире-студии хорошо прослужат виниловые обои и флизелиновые с влагостойким покрытием.
В помещениях с большой проходимостью или перепадами температур (коридоры, прихожие, балконы) следует выбрать виниловые обои, обои под покраску или жидкие обои.
Натуральные обои или фотобои лучше использовать для зонирования пространства.
Обои с крупным узором помогут скрыть неровные стены (фото: Freepik.com)
Неровные стены, свет и влажность
Если стены имеют неровности, лучше их скроют флизелиновые, виниловые и текстильные обои. Бумажные обои, напротив, лишь подчеркнут недостатки.
Чем темнее помещение, тем светлее должны быть обои. В комнатах на солнечной стороне можно выбрать темные обои, но с высокой светостойкостью.
В помещениях, где есть доступ к воде, но работает вентиляция, можно клеить любые обои. Главное, чтобы они были влагостойкими.
В комнатах с плохой вентиляцией лучше использовать "дышащие" обои: бумажные или флизелиновые на бумажной основе. От виниловых и текстильных лучше отказаться, поскольку в условиях повышенной влажности под ними может появиться плесень.
Будут ли в помещении дети или домашние животные - если да, выбирайте обои, которые можно мыть и устойчивы к механическим повреждениям. По уровню стойкости к влаге обои делятся на водостойкие, моющиеся и супермоющиеся.
Обои должны гармонировать с мебелью (фото: Freepik.com)
Какие существуют разновидности обоев
Бумажные обои
- Доступны и экологичны.
- Легко повреждаются, не устойчивы к влаге, теряют цвет со временем.
Флизелиновые обои
- Крепкие, легко клеящиеся, экологичные.
- Устойчивы к механическим повреждениям, хорошо скрывают неровности стен.
Виниловые обои
- Устойчивы к износу, влаге, хорошо маскируют дефекты стен.
- Не пропускают воздух, тяжелые, дорогостоящие, выделяют токсические вещества при горении.
Текстильные обои
- Роскошные, с хорошей тепло- и звукоизоляцией.
- Дорогие, накапливающие пыль, сложные в уходе и наклеивании.
Фотообои
- Используются для акцента, могут зрительно расширить пространство.
- Экологические и доступные по цене.
Обои под покраску
- Могут многократно перекрашиваться, долговечны.
- Используются для создания однотонных стенок с фактурой.
Акриловые обои
- Более легкие и доступные, чем виниловые.
- Менее износостойкие, нельзя мыть.
Натуральные обои
- Экологические, стойкие, долговечные.
- Требуют специального ухода, не подходят для влажных помещений.
Жидкие обои
- Без швов, эластичны, долговечны.
- Нуждается в лаковом покрытии, если есть натуральные компоненты.
Кварцевые обои
- Долговечны, экологичны, устойчивы к влаге.
- Требуют осторожного обращения из-за обсыпания песчинок.
Пробочные обои
- Влагостойкие, износостойкие, хорошо изолируют шум.
- Ограниченный выбор цветов и фактур используется для зонирования.
Всегда берите хотя бы на один запасной рулон больше (фото: Freepik.com)
Полезные советы
Помните о стыковке. Однотонные обои с абстрактным рисунком не требуют подгонки, а обои с большим ярким принтом, повторяющимся рисунком и изображением требуют ее. Это означает, что для каждого полотна требуется запас на подгонку.
Тщательно проверяйте все значки на рулоне. Они говорят о том, насколько обои устойчивы к солнечному свету, как их можно мыть и насколько сложен уход за ними.
Купите обои одной партии. Даже если рулоны отличаются только одной цифрой, их лучше не брать. Цвет может быть идентичным, а вот фактура может отличаться, и после поклейки стена не будет смотреться однородно.
Берите обои с запасом. При недостатке обоев вы не только рискуете не найти такой же артикул и партию, но и останетесь с оставшимися подрезками после подгонки рисунка.
Раньше мы уже писали о 4 ошибках, портящих впечатление от люстры в комнате.
Читайте также, чего нельзя делать в доме по принципам фэн-шуй.
При написании материала использовались следующие источники: сайты Architectural Digest of India, Better Homes and Gardens, Spruce.