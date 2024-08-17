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Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советы

Суббота 17 августа 2024 10:35
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Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советы Обои - это и есть интерьер (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Обои - это главное, от чего зависит вид комнаты. Поэтому очень важно тщательно выбрать правильные обои в каждое помещение, учитывая все нюансы. Какие существуют виды обоев и к каким комнатам каждый из них подходит?

РБК-Украина (проект Styler) сделало инструкцию, как разобраться в видах обоев и создать с их помощью красивый интерьер в доме.

Назначение помещения

Для спален и гостиных подходят почти все виды обоев. Но если вы хотите соединить эстетику и практичность, обратите внимание на обои флизелиновые и текстильные.

В детскую комнату лучше выбрать бумажные обои: они экологичны и недороги. Если малыш решит украсить стены своими рисунками, переклеить такие обои будет не жалко.

На кухне или в квартире-студии хорошо прослужат виниловые обои и флизелиновые с влагостойким покрытием.

В помещениях с большой проходимостью или перепадами температур (коридоры, прихожие, балконы) следует выбрать виниловые обои, обои под покраску или жидкие обои.

Натуральные обои или фотобои лучше использовать для зонирования пространства.

Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советыОбои с крупным узором помогут скрыть неровные стены (фото: Freepik.com)

Неровные стены, свет и влажность

Если стены имеют неровности, лучше их скроют флизелиновые, виниловые и текстильные обои. Бумажные обои, напротив, лишь подчеркнут недостатки.

Чем темнее помещение, тем светлее должны быть обои. В комнатах на солнечной стороне можно выбрать темные обои, но с высокой светостойкостью.

В помещениях, где есть доступ к воде, но работает вентиляция, можно клеить любые обои. Главное, чтобы они были влагостойкими.

В комнатах с плохой вентиляцией лучше использовать "дышащие" обои: бумажные или флизелиновые на бумажной основе. От виниловых и текстильных лучше отказаться, поскольку в условиях повышенной влажности под ними может появиться плесень.

Будут ли в помещении дети или домашние животные - если да, выбирайте обои, которые можно мыть и устойчивы к механическим повреждениям. По уровню стойкости к влаге обои делятся на водостойкие, моющиеся и супермоющиеся.

Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советыОбои должны гармонировать с мебелью (фото: Freepik.com)

Какие существуют разновидности обоев

Бумажные обои

  • Доступны и экологичны.
  • Легко повреждаются, не устойчивы к влаге, теряют цвет со временем.

Флизелиновые обои

  • Крепкие, легко клеящиеся, экологичные.
  • Устойчивы к механическим повреждениям, хорошо скрывают неровности стен.

Виниловые обои

  • Устойчивы к износу, влаге, хорошо маскируют дефекты стен.
  • Не пропускают воздух, тяжелые, дорогостоящие, выделяют токсические вещества при горении.

Текстильные обои

  • Роскошные, с хорошей тепло- и звукоизоляцией.
  • Дорогие, накапливающие пыль, сложные в уходе и наклеивании.

Фотообои

  • Используются для акцента, могут зрительно расширить пространство.
  • Экологические и доступные по цене.

Обои под покраску

  • Могут многократно перекрашиваться, долговечны.
  • Используются для создания однотонных стенок с фактурой.

Акриловые обои

  • Более легкие и доступные, чем виниловые.
  • Менее износостойкие, нельзя мыть.

Натуральные обои

  • Экологические, стойкие, долговечные.
  • Требуют специального ухода, не подходят для влажных помещений.

Жидкие обои

  • Без швов, эластичны, долговечны.
  • Нуждается в лаковом покрытии, если есть натуральные компоненты.

Кварцевые обои

  • Долговечны, экологичны, устойчивы к влаге.
  • Требуют осторожного обращения из-за обсыпания песчинок.

Пробочные обои

  • Влагостойкие, износостойкие, хорошо изолируют шум.
  • Ограниченный выбор цветов и фактур используется для зонирования.

Как подобрать идеальные обои разных комнат: практические советыВсегда берите хотя бы на один запасной рулон больше (фото: Freepik.com)

Полезные советы

Помните о стыковке. Однотонные обои с абстрактным рисунком не требуют подгонки, а обои с большим ярким принтом, повторяющимся рисунком и изображением требуют ее. Это означает, что для каждого полотна требуется запас на подгонку.

Тщательно проверяйте все значки на рулоне. Они говорят о том, насколько обои устойчивы к солнечному свету, как их можно мыть и насколько сложен уход за ними.

Купите обои одной партии. Даже если рулоны отличаются только одной цифрой, их лучше не брать. Цвет может быть идентичным, а вот фактура может отличаться, и после поклейки стена не будет смотреться однородно.

Берите обои с запасом. При недостатке обоев вы не только рискуете не найти такой же артикул и партию, но и останетесь с оставшимися подрезками после подгонки рисунка.

Раньше мы уже писали о 4 ошибках, портящих впечатление от люстры в комнате.

Читайте также, чего нельзя делать в доме по принципам фэн-шуй.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Architectural Digest of India, Better Homes and Gardens, Spruce.

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