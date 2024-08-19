Эти секреты выбора линолеума сэкономят вам кучу денег

Линолеум - это самое распространенное покрытие пола в украинских домах. Он не дорогой, довольно крепкий и красивый. Но очень часто случается так, что линолеум быстро теряет свой новый вид и рвется. Какие секретные нюансы существуют при выборе линолеума в каждую комнату вашей квартиры?

РБК-Украина (проект Styler) делится профессиональными секретами от производителей линолеума и экспертов по его применению, чтобы вы смогли не тратить лишние деньги при покупке.

Натуральный или искусственный: какой выбрать?

При выборе линолеума ключевым вопросом есть выбор между натуральным и искусственным вариантом.

Натуральный линолеум производится из древесной муки, льняного масла и смол, что делает его экологически чистым и идеальным для семей с детьми и людей с аллергиями. Он устойчив к механическим повреждениям, не выгорает на солнце и обладает антибактериальными свойствами.

Искусственный линолеум, в свою очередь, отличается большим разнообразием цветов и узоров, легкостью в укладке и уходе. Он подходит для любых помещений, включая кухни и ванные комнаты, благодаря своей стойкости к влажности и перепадам температуры.

Классификация линолеума и выбор по назначению

При выборе линолеума следует обратить внимание на его класс износостойкости, обозначаемый двузначным числом.

Первая цифра указывает на тип помещения:

1 и 2 - для жилых комнат,

3 - для офисов,

4 - для складов и производств.

Вторая цифра обозначает допустимый уровень нагрузки: от 1 (низкая) до 4 (высокая).

Для спальни и гостиной подходят покрытия с низким классом износостойкости, в то время как для кухни и коридора лучше выбирать более стойкие варианты. Также важно учитывать толщину линолеума в зависимости от состояния чернового пола: неровности требуют толстого покрытия.

Советы по выбору линолеума

Чтобы упростить процесс выбора и укладки линолеума, учтите следующие советы:

Определите тип линолеума. Натуральный - для экологичности и долговечности, искусственный - для широкого выбора и легкости в уходе.

Натуральный - для экологичности и долговечности, искусственный - для широкого выбора и легкости в уходе. Обратите внимание на класс износостойкости. Выбирайте по типу помещения и ожидаемым нагрузкам (жилые комнаты, кухня, офисы).

Выбирайте по типу помещения и ожидаемым нагрузкам (жилые комнаты, кухня, офисы). Учтите толщину покрытия. Тонкий линолеум подходит для ровных поверхностей, толстый - для неровных.

Тонкий линолеум подходит для ровных поверхностей, толстый - для неровных. Выберите подходящий дизайн. Подбирайте по стилю интерьера и понравившимся цветам.

Подбирайте по стилю интерьера и понравившимся цветам. Проверьте дополнительные характеристики. Это антистатичность, звукоизоляция, противоскользящие свойства.

Это антистатичность, звукоизоляция, противоскользящие свойства. Обратите внимание на запах. Хороший линолеум не должен обладать резким химическим запахом.

Хороший линолеум не должен обладать резким химическим запахом. Купите с запасом. Учтите подрезку и возможную подгонку орнамента.

Учтите подрезку и возможную подгонку орнамента. Проверьте качество в развернутом виде. Убедитесь в четкости рисунка и отсутствии дефектов.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать идеальный линолеум, который будет радовать вас своей красотой и функциональностью в течение многих лет.