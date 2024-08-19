Ці секрети вибору лінолеуму зекономлять вам купу грошей

Лінолеум - це найпоширеніше покриття підлоги в українських оселях. Він не дорогий, доволі міцний та красивий. Але дуже часто трапляється так, що лінолеум швидко втрачає свій новий вигляд та рветься. Які таємні нюанси існують при виборі лінолеуму у кожну кімнату вашої квартири?

РБК-Україна (проект Styler) ділиться професіональними секретами від виробників лінолеуму та експертів по його застосуванню, щоб ви змогли не витрачати зайвих грошей при покупці.

Натуральний чи штучний: який обрати?

При виборі лінолеуму ключовим питанням є вибір між натуральним і штучним варіантом.

Натуральний лінолеум виготовляється з деревної муки, лляної олії і смол, що робить його екологічно чистим і ідеальним для сімей з дітьми та людей з алергіями. Він стійкий до механічних пошкоджень, не вигорає на сонці і має антибактеріальні властивості.

Штучний лінолеум, у свою чергу, відрізняється великою різноманітністю кольорів і узорів, легкістю в укладанні і догляді. Він підходить для будь-яких приміщень, включаючи кухні і ванні кімнати, завдяки своїй стійкості до вологості і перепадам температури.

Класифікація лінолеуму та вибір за призначенням

При виборі лінолеуму слід звернути увагу на його клас зносостійкості, який позначається двозначним числом.

Перша цифра вказує на тип приміщення:

1 і 2 - для житлових кімнат,

3 - для офісів,

4 - для складів і виробництв.

Друга цифра позначає допустимий рівень навантаження: від 1 (низьке) до 4 (високе).

Для спальні та вітальні підходять покриття з низьким класом зносостійкості, тоді як для кухні і коридору краще вибирати більш стійкі варіанти. Також важливо враховувати товщину лінолеуму в залежності від стану чорнової підлоги: нерівності вимагають товстого покриття.

Поради по вибору лінолеуму

Щоб спростити процес вибору і укладання лінолеуму, врахуйте такі поради:

Визначте тип лінолеуму. Натуральний - для екологічності і довговічності, штучний - для широкого вибору і легкості в догляді.

Натуральний - для екологічності і довговічності, штучний - для широкого вибору і легкості в догляді. Зверніть увагу на клас зносостійкості. Вибирайте за типом приміщення і очікуваними навантаженнями (житлові кімнати, кухня, офіси).

Вибирайте за типом приміщення і очікуваними навантаженнями (житлові кімнати, кухня, офіси). Урахуйте товщину покриття. Тонкий лінолеум підходить для рівних поверхонь, товстий - для нерівних.

Тонкий лінолеум підходить для рівних поверхонь, товстий - для нерівних. Виберіть підходящий дизайн. Підбирайте за стилем інтер'єру і вподобаними кольорами.

Підбирайте за стилем інтер'єру і вподобаними кольорами. Перевірте додаткові характеристики. Це антистатичність, звукоізоляція, протиковзні властивості.

Це антистатичність, звукоізоляція, протиковзні властивості. Зверніть увагу на запах. Хороший лінолеум не повинен мати різкого хімічного запаху.

Хороший лінолеум не повинен мати різкого хімічного запаху. Купуйте з запасом. Урахуйте підрізування і можливу підгонку орнаменту.

Урахуйте підрізування і можливу підгонку орнаменту. Перевірте якість у розгорнутому вигляді. Переконайтесь у чіткості малюнка і відсутності дефектів.

Дотримуючись цих порад, ви зможете вибрати ідеальний лінолеум, який буде радувати вас своєю красою і функціональністю протягом багатьох років.