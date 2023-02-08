Эти растения помогут эффективно избавиться от пыли дома (фото)

Мы ищем способы, как сохранить дом как можно дольше свежим и чистым. Может казаться, что грязь и пыль постоянно скапливаются. Однако некоторые из самых красивых лиственных растений действительно могут помочь избавиться от пыли дома.

Об этом говорят эксперты по растениям на сайте Express.co.uk .

Сансевьерия

Это очень популярное комнатное растение, которое может стоять на открытом воздухе без прямого солнечного света. Сансевьерия - очень эффективный воздухоочиститель от формальдегида, бензола, трихлорэтилена, ксилола и толуола.

Поскольку сансевьерия выделяет в воздух много кислорода и влаги, она уменьшает влияние аллергенов, помогая легче дышать. Более того, растение также невероятно простое в уходе, ведь является частью семейства суккулентов, поэтому расслабьтесь и позвольте ему выполнять свою работу.

Сансевьерия (фото: zelenasadyba.com.ua)

Ховея Форстера

Пальма не только станет прекрасным украшением в вашем доме, но и обеспечит вам чувство ясности головы благодаря чистому воздуху. Она удаляет некоторые наиболее опасные токсины из воздуха, такие как формальдегид, аммиак и даже угарный газ.

Ухаживать за этим растением очень просто, даже если вы выращиваете его впервые - ему нужно мало влаги и много тени.

Ховея Форстера (фото: moeselo.kr.ua)

Хлорофитум хохлатый

Иначе его называют растение-паук. Оно очень эффективно удаляет загрязнители воздуха, такие как пыль, угарный газ, формальдегид, ксилол и толуол.

Особенно хорошо хлорофитум живет в ванных комнатах и кухнях. NASA доказали, что растение-паук способно удалить 95% формальдегида из герметичной камеры за 24 часа. Только представьте, как это может работать в вашем доме!

Хлорофитум (фото: izyum.pp.ua)

Спатифиллум

Мирные лилии (другое название) - потрясающие растения, поскольку могут похвастаться темными листьями и высокими элегантными белыми цветами. Ко всем своим преимуществам растение очень простое в уходе и помогает отфильтровать вредные токсины бензола, трихлорэтилена и формальдегида.

Убедитесь, что вы посадили растение в горшок правильно, чтобы в почву проходило достаточное количество воздуха. Тогда функция поглощения будет в несколько раз лучше.

Спатифиллум (фото: pennington.com)